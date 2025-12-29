TMW
Sampdoria, tegola in difesa: confermata la lesione del crociato per Venuti
La stagione del terzino Lorenzo Venuti è terminata prima del tempo. Il calciatore della Sampdoria, come si temeva, ha infatti riportato la lesione del legamento crociato del ginocchio destro dopo l'infortunio subito nel corso della sfida contro la Reggiana nell'ultimo turno di campionato.
Il classe '95, che in stagione è sceso in campo in 15 occasioni giocando sia da centrale sia da esterno, nei prossimi giorni si opererà al ginocchio per poi iniziare la lunga riabilitazione che lo riporterà in campo nella prossima stagione. Una brutta notizia per il club blucerchiato che ora dovrà trovare un sostituto sul mercato per rinforzare la rosa a disposizione del duo Gregucci-Foti.
