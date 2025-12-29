Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Kone fa volare la Roma: 2-0 dopo 19', i giallorossi dominano il campo all'Olimpico

Kone fa volare la Roma: 2-0 dopo 19', i giallorossi dominano il campo all'Olimpico
© foto di www.imagephotoagency.it
Simone Lorini
Oggi alle 21:10Serie A
Simone Lorini

Manu Kone raddoppia per la Roma, che al 19' è già davanti di due gol nella sfida casalinga al Genoa: azione avvolgente dei giallorossi che fraseggiano benissimo al limite dell'area e riescono ad andare al tiro in modo vincente col francese, che costringe Sommariva a raccogliere ancora la palla dal fondo del sacco.

Segui la sfida tra Roma e Genoa grazie al LIVE di TUTTOmercatoWEB.com!

