Roma, Massara guarda in casa Twente per rinforzare la difesa: piace il 18enne Nijstad
La Roma guarda in Olanda per rinforzare la difesa. Come riporta il portale twenteinsite.nl, i giallorossi starebbero seguendo con attenzione Ruud Nijstad, difensore diciottenne che piace anche a Bayern Monaco, Barcellona, Borussia Dortmund e pure Inter.
Il valore di mercato del giovane calciatore è schizzato a circa otto milioni di euro dopo una crescita costante nelle ultime partite. Sono già 15 le sue presenze stagionali in Eredivisie con un assist.
Nijstad ha un contratto col Twente fino al 2027 e la società olandese dovrà decidere se rinnovare o cedere il difensore nella prossima finestra di mercato estiva. Una scelta delicata: cederlo ora significherebbe incassare una cifra importante, ma trattenerlo permetterebbe di consolidare la rosa per la prossima stagione
Passa il pomeriggio con Maracanà. Attualità, interviste e tante bufere. Braglia, Brambati, De Paola, Bonanni, Garbo, Orlando, Bucchioni, Bezzi, Rampulla.
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.