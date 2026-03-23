TMW La vecchia guardia e il flop Marcus Thuram, chi può lasciare l’Inter in estate

Otto giornate alla fine del campionato, tre giornate senza vittoria. Se la Serie A sia un discorso riaperto o ancora chiuso, lo diranno le prossime uscite dell’Inter. Complice la sosta, però, in viale della Liberazione sono giorni in cui si rimugina su tutti i rischi che la squadra di Chivu si sta prendendo, visto il fiato sul collo di Milan e Napoli. E anche sui passaggi a vuoto di una squadra che, nonostante sia ancora prima in classifica, nelle ultime gare ha mandato preoccupanti segnali di ben poca stabilità. La scorsa stagione, concluso il ciclo di Simone Inzaghi, non c’è stata alcuna rivoluzione nella rosa. La prossima, invece, dovrebbe arrivare.

La vecchia guardia ai saluti. L’elenco di chi potrebbe lasciare, o in qualche caso lascerà sicuramente l’Inter, è abbastanza lungo. Diversi i protagonisti del ciclo inzaghiano, a partire dai giocatori in scadenza di contratto a fine stagione. Partiranno sicuramente Sommer, Acerbi, De Vrij e Darmian, mentre non è da escludere il rinnovo di Henrikh Mkhitaryan. Tra i giocatori non a scadenza di contratto, ce ne sono alcuni su cui l’Inter valuterà con attenzione. In prima fila Hakan Calhanoglu: a un anno dalla fine del contratto, le sirene turche torneranno a farsi sentire. Se arrivasse una proposta per Luis Henrique, pur acquistato la scorsa estate, sarebbe quantomeno studiata. E pure Denzel Dumfries, se ci saranno offerte pari alla clausola da 25 milioni di euro che si attiverà in estate, non è così sicuro della permanenza.

Caso Marcus Thuram. Tra gli altri giocatori, spicca la situazione dell’attaccante francese. Forse la principale decisione di questa stagione: anche in queste settimane di difficoltà, TIkus non si è preso l’attacco sulle spalle. In passato era considerato incedibile: in estate, considerata anche la crescita di Pio Esposito, delle offerte adeguate (dai 70 milioni in giù) potrebbero non dispiacere.