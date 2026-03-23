Roma, Gasperini in silenzio dopo il Lecce: nervoso negli spogliatoi, subito via dall'Olimpico

Gian Piero Gasperini è rimasto quasi senza voce dopo l'1-0 della Roma contro il Lecce all'Olimpico e non ha parlato a media e stampa la termine del match. Anzi, per "indisposizione" non si è presentato ai microfoni. Insomma, cambi di posizione che riflettono due possibilità: un disturbo fisico che si risolverà nel breve termine, oppure una reazione a qualcosa o qualcuno.

Secondo quanto riferito da Il Messaggero, in edicola oggi, il nervosismo dell'allenatore giallorosso potrebbe essere dettato dalla necessità di un chiarimento del rapporto tra lui e il club capitolino. Questo non è avvenuto nella riunione consumata venerdì a Trigoria, quando la proprietà Friedkin ha domandato comportamenti più sobri. Si ipotizza possa dipendere anche da questo l'assenza del tecnico di Grugliasco nel post-partita. Ma c'è un'altra teoria.

Il direttore sportivo della Roma Frederic Massara ha parlato ieri nel pre-partita contro il Lecce: "Le assenze? Gli infortuni succedono a tutte le squadre, soprattutto in questa fase della stagione: abbiamo disputato oltre 30 gare, purtroppo sono concentrate tutte nello stesso reparto, quello offensivo. Dobbiamo comunque essere in grado di rispondere e fare meglio". Dichiarazioni, insomma, che non sarebbero tanto piaciute a Gasperini, lo stesso ex Atalanta che dopo l'1-0 al Lecce sarebbe rientrato negli spogliatoi molto nervoso. Da qui la scelta di non parlare e lasciare subito lo stadio Olimpico.