TMW Spezia, al capolinea l'avventura di Donadoni. Il club ha già ricontattato D'Angelo

La tanto agognata risalita non c'è mai stata, e lo Spezia allo stato attuale è ancora al penultimo posto della graduatoria del campionato di Serie B, con 30 punti in 33 gare giocate. Sulla posizione di Roberto Donadoni, nelle ultime ore, sono stati diversi i rumors, perché in un primo momento il tecnico sembrava ancora confermato, ma è poi tornato in bilico, come pareva essere stato nelle scorse settimane; il ribaltone, adesso, sembra avvicinarsi. E il perché è presto spiegato: come raccolto dalla redazione di TuttoMercatoWeb.com, il club ha già avuto un contatto con Luca D'Angelo, primo allenatore dell'anno e mai liberato dal contratto in essere nonostante le richieste di altri club cadetti pervenute al tecnico.

Donadoni era stata una scommessa della proprietà, ma appunto la situazione non è mai realmente cambiata, ed ecco che ora si torna a chiedere a D'Angelo quel "miracolo" di due stagioni fa: nel campionato 2023-2024, infatti, l'allenatore prese lo Spezia terzultimo in classifica e, a margine di una stagione travagliata, salvò gli aquilotto senza neppure disputare i playout. Sfiorando poi la Serie A l'anno successivo. Ma questa è un'altra storia...