Roma, occasione San Siro: vincere contro il Milan per volare in testa da sola

Questa sera alle 20:45, la Roma farà visita al Milan allo stadio Giuseppe Meazza, in un San Siro che promette scintille. Una sfida pesantissima per la classifica, con appena tre punti a separare le due squadre. I giallorossi arrivano con la grande occasione di volare in testa da soli: lo 0-0 del Napoli contro il Como apre infatti uno scenario interessante per la squadra di Gasperini, che in caso di vittoria si ritroverebbe da capolista solitaria del campionato.

Per la Roma è un crocevia importante, una di quelle serate che possono segnare il percorso di una stagione. Lo stesso Gasperini lo ha riconosciuto, pur senza lasciarsi trascinare da discorsi su scudetto o traguardi futuri. Il tecnico giallorosso, infatti, ha spiegato nella conferenza stampa della vigilia che al momento la priorità è concentrarsi sul presente e sul confronto diretto con una squadra di alto livello come il Milan. Gasperini ha ricordato inoltre che formazioni come Inter e Napoli restano le favorite per la corsa al titolo, ma che la Roma deve avere l’ambizione di misurarsi alla pari con loro, proprio come accaduto nella gara contro i nerazzurri.

San Siro, dunque, sarà un banco di prova cruciale: per la classifica, per il morale e per capire fin dove questa Roma può davvero arrivare.