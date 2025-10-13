Roma, parte la marcia verso l’Inter: domani ripresa a Trigoria con i primi rientri

Nonostante la pausa per le nazionali stia inevitabilmente distogliendo l’attenzione dal campionato, in casa Roma è già iniziata ufficialmente la settimana che porta al big match contro l’Inter. La sfida è in programma venerdì 18 ottobre alle ore 20:45 allo Stadio Olimpico, e Gian Piero Gasperini, insieme al suo staff, ha già definito nel dettaglio il programma degli allenamenti in vista dell’appuntamento.

Dopo l’ultima seduta di sabato, l’allenatore giallorosso ha concesso due giorni di riposo ai giocatori rimasti nella Capitale. Il gruppo si ritroverà dunque a Trigoria nel pomeriggio di domani, per dare ufficialmente il via alla preparazione in vista del match contro i nerazzurri di Christian Chivu. In quella stessa giornata è previsto anche il rientro dei primi nazionali: Ziolkowski e Tsimikas, reduci dagli impegni con Polonia e Grecia, sono attesi a Roma già oggi. Per rivedere gli italiani Bryan Cristante e Gianluca Mancini, invece, bisognerà attendere almeno mercoledì: i due azzurri saranno impegnati oggi contro Israele e a seguire rientreranno a casa base.

La novità più attesa riguarda Leon Bailey, che dovrebbe finalmente rivedersi in gruppo nella seduta di domani. L’attaccante giamaicano è fermo da un mese e mezzo a causa della lesione miotendinea del retto femorale destro accusata nel suo primo allenamento in giallorosso.

Nei prossimi giorni Gasperini comincerà a impostare le prime prove tattiche in vista del delicato match contro l’Inter. Il focus sarà, come di consueto, su cross e manovre offensive, con l’obiettivo di migliorare il lavoro sotto porta.