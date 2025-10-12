Milan, Leao lascia la Nazionale e rientra in anticipo in Italia: il comunicato del Portogallo

Rafael Leao è in viaggio di ritorno verso Milano. Dopo aver saltato l’allenamento odierno, il giorno successivo alla vittoria del Portogallo contro l’Irlanda, l’attaccante rossonero ha lasciato il ritiro della Nazionale. Come riporta la Federazione portoghese, la scelta del CT Roberto Martinez è stata concordata con il Milan e rientra nel piano di gestione fisica del giocatore, reduce da un mese di stop con il club. Nessun allarme, dunque: Leao dovrebbe tornare regolarmente a disposizione di Allegri già martedì, in occasione della ripresa degli allenamenti a Milanello.

Il comunicato ufficiale del Portogallo

"Rafael Leão è stato dispensato dalla Nazionale portoghese e non prenderà parte alla partita contro l’Ungheria. La decisione di escludere il giocatore è stata presa dal commissario tecnico Roberto Martínez, dopo aver valutato le condizioni fisiche dell’attaccante, che era subentrato dalla panchina nella gara Portogallo–Repubblica d’Irlanda".