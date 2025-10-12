I nuovi acquisti in Serie B - Südtirol, un gol in sette giornate: il ritorno amaro di Pecorino

Il ritorno di Emanuele Pecorino al SudTirol per la stagione 2025/2026, la sua seconda avventura con il club altoatesino in prestito dalla Juventus, è stato finora caratterizzato da un andamento altalenante.

Titolare sì, ma poco incisivo

L'attaccante classe 2001 ha avuto un impatto sul campo significativo in termini di presenze, ma la sua incidenza in zona gol non è ancora quella sperata, sebbene sia arrivata una rete nelle prime giornate.

Numeri e fiducia dello staff

Nelle prime sette giornate di Serie B, Pecorino è sceso in campo in 6 partite, di cui 5 volte da titolare, collezionando un totale di 314 minuti. Ha inoltre giocato 59 minuti in Coppa Italia. Questo dimostra una fiducia iniziale nell'attaccante da parte dello staff tecnico, che lo ha spesso inserito nell’undici di partenza. Il suo bilancio è di 1 gol realizzato in campionato, segnato nell'ultima sua apparizione, la sconfitta per 2-1 contro l'Empoli del 5 ottobre 2025.

Media voto in rosso

5,60 la sua media voto, calcolata in base alle pagelle che TMW pubblica dopo ogni partita: la peggiore del club altoatesino.