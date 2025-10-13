Icardi può tornare in Italia: il Torino non è solamente una suggestione. Il punto

Mauro Icardi al Torino non è solamente una suggestione. Secondo quanto riportato da La Stampa, il reparto offensivo dei granata è comunque stato rinforzato in estate e non è un'urgenza acquistare un altro centravanti, ma qualcosa potrebbe accadere nei prossimi mesi. In Turchia da giorni continuano a ribadire che c'è stato un contatto tra i granata e l'argentino, che ha un contratto in scadenza con il Galatasaray.

L'ex Inter coltiva da tempo l'idea di tornare in Italia e per questo il suo agente ha iniziato a sondare diverse società, compresa a dire il vero pure il Club America. Anche George Gardi, intermediario di mercato, è entrato in azione ed è giusto ricordare come abbia un'ottima intesa con il centravanti e con il Torino, visto che lo scorso gennaio ha portato Eljif Elmas in Piemonte. Difficile che il suo trasferimento possa concretizzarsi già a gennaio, ma mai dire mai.

Zapata in questo momento è un rebus, Che Adams non sta trovando molto spazio e una squadra inglese già in estate lo aveva corteggiato. Un ostacolo può essere rappresentato dall'ingaggio, dato che in Super Lig Icardi percepisce 6 milioni di euro netti. Il primo a sapere però che è fuori portata per la Serie A uno stipendio del genere è proprio lui, che sa eventualmente di doverselo ridurre.