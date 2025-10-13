Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Serie C, continua la nona giornata di campionato: le gare in programma oggi

© foto di Nicola Ianuale/TuttoSalernitana.com
Oggi alle 08:19Serie C
Alessandra Stefanelli

Si chiude oggi la nona giornata di Serie C con due posticipi, tutti e due riguardanti il Girone B. La Dolomiti Bellunesi ospiterà il Lumezzane, mentre la Pro Vercelli farà visita al Trento.

SERIE C, 9ª GIORNATA
GIRONE A
Giana Erminio-Novara 0-0
Vicenza-Virtus Verona 2-1
5' Morra (VIC), 28' Fabbro (VV), 85' Benassai (VIC)
Pergolettese-Alcione Milano 0-2
11' Bright (ALC), 65' Renault (ALC)
Cittadella-Triestina 1-0
86' Diaw
AlbinoLeffe-Lecco 0-1
62' Furrer
Ospitaletto Franciacorta-Arzignano Valchiampo 2-1
6' Bertoli (OF), 49' Gobbi (OF), 90'+4 Lakti (AV)
Pro Patria-Union Brescia 0-2
47' De Maria, 57' Di Molfetta
Lunedì 13 ottobre
Ore 20:30 - Dolomiti Bellunesi-Lumezzane
Ore 20:30 - Trento-Pro Vercelli
Rinviata a martedì 21 ottobre
Inter U23-Renate

Classifica - Vicenza 25, Lecco 21, Union Brescia 18, Alcione Milano 17, Inter U23 15*, Pro Vercelli 12*, Albinoleffe 12, Pergolettese 11, Virtus Verona 10, Giana Erminio 10, Ospitaletto 9, Cittadella 9, Renate 9*, Arzignano Valchiampo 9, Trento 8*, Novara 7, Dolomiti Bellunesi 7*, Lumezzane 6*, Pro Patria 4, Triestina -8
* una gara in meno
N.B. - Triestina penalizzata di 20 punti

GIRONE B
Arezzo-Gubbio 1-0
4' rig. Cianci
Bra-Carpi 1-3
6' Panelli (C), 41' Cortesi (C), 53' Minaj (B), 71' Lombardi (C)
Perugia-Rimini 0-1
25’ Lepri
Forlì-Ternana 1-1
49' Petrelli (F), 59' Ferrante (T)
Guidonia Montecelio-Pianese 1-0
82' Bernardotto (G)
Pineto-Livorno 3-0
5' Postiglione, 45’+1 Schirone, 73' Lombardi
Vis Pesaro-Torres 0-0
Ascoli-Pontedera 5-0
31' Rizzo Pinna, 36' e 65' D'Uffizi,  53' Milanese T., 85' rig. Corazza
Sambenedettese-Ravenna 0-1
22' Luciani
Rinviata a mercoledì 22 ottobre
Juventus Next Gen-Campobasso

Classifica - Arezzo 24, Ravenna 24, Ascoli 23, Ternana 14, Carpi 14, Sambenedettese 14, Forlì 13, Gubbio 13, Guidonia Montecelio 13, Campobasso 12*, Pianese 12, Juventus Next Gen 11*, Pineto 11, Vis Pesaro 9, Pontedera 8, Livorno 7, Torres 6, Bra 5, Perugia 3, Rimini -2

* una gara in meno

N.B. - Rimini penalizzato di 12 punti

GIRONE C
Foggia-Crotone 0-3
22’ Zunno, 36’ Berra, 52’ Murano
Giugliano-Catania 0-3
5’ Lunetta, 38’ Forte, 89’ Jimenez
Picerno-Casertana 0-2
1’, 28’ Bentivegna
Monopoli-Salernitana 0-1
15' Capomaggio
Casarano-Audace Cerignola 3-0
67' e 77' Chirico, 90+4' Zanaboni
Cavese-Trapani 0-1
77' Fischnaller
Cosenza-Atalanta U23 1-2
23' Misitano (A), 73' Achour (C), 90+2' Simonetto (A)
Potenza-Latina 0-0
Siracusa-Sorrento 0-1
68' D'Ursi
Benevento-Team Altamura 4-0
22' Salvemini, 47' Lamesta, 50' Manconi, 87' Mignani

Classifica - Salernitana 22, Benevento 19, Catania 18, Casarano 18, Crotone 17, Cosenza 15, Casertana 14, Potenza 13, Monopoli 12, Latina 12, Sorrento 10, Audace Cerignola 10, Picerno 9, Team Altamura 8, Trapani 8, Atalanta U23 8, Foggia 7, Giugliano 6, Cavese 5, Siracusa 3

N.B. - Trapani penalizzato di 8 punti

Editoriale di Enzo Bucchioni Immagine box laterale di Enzo Bucchioni Arbitri, arriva la rivoluzione. Quelli di A e B fuori dall’Aia diventeranno professionisti in una nuova società finanziata da Federcalcio e Leghe. Ecco cosa succederà. Tensioni e polemiche.
