Cittadella-Triestina 1-0, Diaw regala la seconda vittoria. Gol e highlights
Arriva alla nona giornata la seconda vittoria in campionato per il Cittadella di Manuel Iori.
La formazione veneta si è imposta sulla Triestina grazie al primo gol stagionale di Davide Diaw che arriva all'86' di una gara combattuta, ma che ha visto i padroni di casa più presenti sottoporta.
Con questo successo il Citta sale a quota 9 punti in campionato, a meno uno dalla zona playoff.
SERIE C, 9ª GIORNATA
GIRONE A
Giana Erminio-Novara 0-0
Vicenza-Virtus Verona 2-1
5' Morra (VIC), 28' Fabbro (VV), 85' Benassai (VIC)
Pergolettese-Alcione Milano 0-2
11' Bright (ALC), 65' Renault (ALC)
Cittadella-Triestina 1-0
86' Diaw
AlbinoLeffe-Lecco 0-1
62' Furrer
Ospitaletto Franciacorta-Arzignano Valchiampo 2-1
6' Bertoli (OF), 49' Gobbi (OF), 90'+4 Lakti (AV)
Pro Patria-Union Brescia 0-2
47' De Maria, 57' Di Molfetta
Lunedì 13 ottobre
Ore 20:30 - Dolomiti Bellunesi-Lumezzane
Ore 20:30 - Trento-Pro Vercelli
Rinviata a martedì 21 ottobre
Inter U23-Renate
Classifica - Vicenza 25, Lecco 21, Union Brescia 18, Alcione Milano 17, Inter U23 15*, Pro Vercelli 12*, Albinoleffe 12, Pergolettese 11, Virtus Verona 10, Giana Erminio 10, Ospitaletto 9, Cittadella 9, Renate 9*, Arzignano Valchiampo 9, Trento 8*, Novara 7, Dolomiti Bellunesi 7*, Lumezzane 6*, Pro Patria 4, Triestina -8
* una gara in meno
N.B. - Triestina penalizzata di 20 punti
