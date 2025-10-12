I nuovi acquisti in Serie B - Virtus Entella, Colombi l'usato sicuro fra i pali

Se la Virtus Entella, neopromossa, sta lottando con determinazione in Serie B, gran parte del merito va all’esperienza e alla solidità dimostrata dal suo nuovo portiere, Simone Colombi. Arrivato a luglio dal Rimini, l’estremo difensore classe 1991 sta confermando di essere l'uomo giusto per blindare la porta della squadra ligure.

Costanza e minutaggio pieno

In queste prime giornate di campionato, l'apporto di Colombi è stato costante. Fra campionato e Coppa Italia ha collezionato 7 presenze, ed è diventato immediatamente un punto fermo tra i pali, come testimoniano i 90 minuti giocati in tutte le sue presenze in Serie B (tranne il match con l'Avellino, in cui è rimasto in panchina).

Prestazioni oltre i numeri della squadra

Nonostante abbia subito 8 gol in 7 match, la prestazione di Colombi è spesso andata oltre l'andamento della squadra. Ha mantenuto la porta inviolata in un’occasione, contribuendo alla vittoria casalinga per 1-0 contro il Mantova. Il dato che colpisce è la sua presenza costante, con una media di circa 2,14 parate a partita, dimostrando reattività e affidabilità. La sua media voto, basata sulle pagelle che TMW pubblica dopo la fine di ogni gara, è fra le migliori del club di Chiavari, ovvero 6,25.