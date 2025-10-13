Oggi in TV, dove vedere le gare di Serie C e di qualificazione al Mondiale
Domenica ricca di calcio, con i vari impegni delle nazionali nelle gare di qualificazione al prossimo mondiale. Si gioca anche in Serie C, con due gare valide per la nona giornata.
Ecco dove vedere tutte le gare di oggi, domenica 12 ottobre
15.00 Guinea Equatoriale-Liberia (Qualificazioni Mondiali) - FIFA+
15.00 Sud Sudan-Togo (Qualificazioni Mondiali) - FIFA+
15.00 Tunisia-Namibia (Qualificazioni Mondiali) - FIFA+
15.00 Sao Tomé e Principe-Malawi (Qualificazioni Mondiali) - FIFA+
20.30 Dolomiti Bellunesi-Lumezzane (Serie C) - RAI SPORT, SKY SPORT ARENA, SKY SPORT
20.30 Trento-Pro Vercelli (Serie C) - SKY SPORT MAX, SKY SPORT
20.45 Diretta Gol Qualificazioni Mondiali - SKY SPORT CALCIO
20.45 Islanda-Francia (Qualificazioni Mondiali) - SKY SPORT
