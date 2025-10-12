I nuovi acquisti in Serie B - Venezia, Adorante fatica a decollare: un caso da risolvere per Stroppa

Venezia, Adorante fatica a decollare: il bomber è un "caso" da risolvere per StroppaL’inizio di stagione di Andrea Adorante al Venezia non sta rispettando le alte aspettative. Acquistato in estate per circa 3 milioni di euro dopo aver trascinato la Juve Stabia con 17 gol, il centravanti classe 2000 sta vivendo un periodo di difficile adattamento tattico e fisico sotto la guida di mister Giovanni Stroppa.

Due gol, ma solo su rigore

Nonostante sia il miglior marcatore stagionale del club, con due reti all’attivo, il dato è fuorviante: entrambi i gol sono arrivati su calcio di rigore. Il bomber d'area, su cui si puntava per finalizzare il gioco, non ha ancora trovato la prima gioia su azione, un segnale evidente di come l'intesa con il nuovo attacco sia ancora da affinare.

Poco minutaggio e condizione da ritrovare

La maggiore criticità risiede nel suo minutaggio limitato. Sebbene sia stato schierato titolare in quasi tutte le partite di Serie B, Adorante non è mai riuscito a completare i 90 minuti, venendo sistematicamente sostituito tra il 60° e il 70° minuto. Questo continuo richiamo in panchina suggerisce che l’attaccante non stia ancora trovando la condizione fisica ottimale o la necessaria continuità d'impatto nel più esigente sistema di gioco di Stroppa.

Compiti nuovi e rendimento deludente

Il tecnico richiede infatti un centravanti in grado di partecipare attivamente alla manovra e non solo di finalizzare. Adorante, pur reputandosi un finalizzatore, deve evidentemente ancora assimilare a pieno i compiti di raccordo e movimento richiesti. La sua media voto, basata sulle pagelle che TMW pubblica dopo la fine di ogni gara, è la peggiore del Venezia: 5,83. Una media lontanissima da quella dello scorso anno, quando è stato fra i migliori non solo della Juve Stabia, ma di tutto il campionato cadetto.