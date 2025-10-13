Fiorentina, anche Pongracic da valutare: ieri è uscito dolorante al 60' con la Croazia

Piove sul bagnato in casa Fiorentina. Il momento in casa viola non è certamente dei migliori e in vista della trasferta a Milano di domenica è da registrare anche il cambio forzato di Marin Pongracic con la Croazia. Il difensore infatti, nel match contro Gibilterra, è stato sostituito al 60' ed è uscito dal campo dolorante: non è ancora sicuro che possa presenziare nel posticipo della 7^ giornata di Serie A.

Pioli dovrà verificare anche le condizioni di altri calciatori come Dodo e Jacopo Fazzini, che contro la Roma sono usciti malconci. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, esistono e sono concrete le possibilità di recuperarli, ma intanto anche oggi lavoreranno a parte, così come Simon Sohm, che a causa della fascite plantare non è partito neanche con la nazionale svizzera.

Chi invece è sembrato rigenerato con la maglia dell'Islanda è Albert Gudmundsson, che, al di là della doppietta, ha fatto vedere lampi di classe che ricordano i momenti migliori vissuti a Genova con i rossoblù. La speranza è che ora possa ripetersi pure in Toscana: senza Fazzini sarebbe garantita la sua titolarità. Chissà che San Siro non possa ispirarlo e fargli ritrovare la vena realizzativa dei giorni migliori.