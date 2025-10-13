Ascoli-Pontedera 5-0, i bianconero volano: D'Uffizi decisivo. Gol e highlights
Continua la cavalcata a tre in vetta al Girone B di Serie C di Arezzo, Ravenna e Ascoli. Ma se amaranto e romagnoli s'impongono di misura contro le dirette avversarie, i bianconeri di Francesco Tomei dilagano contro il Pontedera chiudendo la sfida del 'Del Duca' con un roboante 5-0, figlio delle reti di Rizzo Pinna al 31', di D'Uffizi al 36' e al 65', di Milanese al 53' e di Corazza, su calcio di rigore, all'84'.
SERIE C, 9ª GIORNATA
GIRONE B
Arezzo-Gubbio 1-0
4' rig. Cianci
Bra-Carpi 1-3
6' Panelli (C), 41' Cortesi (C), 53' Minaj (B), 71' Lombardi (C)
Perugia-Rimini 0-1
25’ Lepri
Forlì-Ternana 1-1
49' Petrelli (F), 59' Ferrante (T)
Guidonia Montecelio-Pianese 1-0
82' Bernardotto (G)
Pineto-Livorno 3-0
5' Postiglione, 45’+1 Schirone, 73' Lombardi
Vis Pesaro-Torres 0-0
Ascoli-Pontedera 5-0
31' Rizzo Pinna, 36' e 65' D'Uffizi, 53' Milanese T., 85' rig. Corazza
Sambenedettese-Ravenna 0-1
22' Luciani
Rinviata a mercoledì 22 ottobre
Juventus Next Gen-Campobasso
Classifica - Arezzo 24, Ravenna 24, Ascoli 23, Ternana 14, Carpi 14, Sambenedettese 14, Forlì 13, Gubbio 13, Guidonia Montecelio 13, Campobasso 12*, Pianese 12, Juventus Next Gen 11*, Pineto 11, Vis Pesaro 9, Pontedera 8, Livorno 7, Torres 6, Bra 5, Perugia 3, Rimini -2
* una gara in meno
N.B. - Rimini penalizzato di 12 punti
