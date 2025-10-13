TMW
Picerno, scelto il successore di De Luca: panchina a Bertotto. I dettagli
Arriva il nome del successore di Claudio De Luca sulla panchina del Picerno. Dopo che nelle ore immediatamente successive all'esonero del tecnico era emersa la candidatura di Roberto Taurino, secondo quanto raccolto da TuttoMercatoWeb.com la notte ha portato con sé un altro nome: quello di Valerio Bertotto.
Classe 1973 il tecnico è reduce dall'esperienza biennale al timone del Giugliano. Prima ancora, per lui, avventure con Ascoli, Viterbese, Bassano Virtus, Messina e Pistoiese dopo aver concluso l'esperienza nelle giovanili azzurre.
Con il club lucano Bertotto dovrebbe firmare un accordo biennale.
