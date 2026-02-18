TMW
Roma, vittoria nell'amichevole con l'Atletico Lodigiani. In gol anche il rientrante Koné
Seduta di allenamento a Trigoria per la Roma di Gian Piero Gasperini. I giallorossi quest'oggi hanno svolto un'amichevole contro l'Atletico Lodigiani, con la sfida terminata 4-0 con doppietta di El Aynaoui e gol di Kone e Della Rocca.
Il centrocampista francese è la novità di giornata, col completo rientro in gruppo suggellato anche dal gol in amichevole. Ancora lavori personalizzati invece per Dybala, Soulé, Hermoso, Wesley, Ferguson ed El Shaarawy, mentre Dovbyk ha svolto solo terapie. Normale allenamento di routine per tanti big della rosa, nello specifico Ndicka, Mancini, Celik, Pellegrini, Cristante, Pisilli e Malen.
