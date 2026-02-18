Roma, il rientro di Koné è imminente: il centrocampista può essere titolare con la Cremonese
La Roma si appresta a riabbracciare Manu Koné dopo quattro partite saltate per infortunio. Il francese, come riportato dall'edizione odierna di Leggo, è finalmente pronto a riprendersi le chiavi del centrocampo, contribuendo alla lotta per un posto in Champions League, obiettivo fondamentale per il club e per il giocatore stesso.
Dopo aver smaltito una lesione muscolare alla coscia, l'ex Borussia Mönchengladbach è di nuovo a disposizione di Gian Piero Gasperini e punta a una maglia da titolare contro la Cremonese, pronto a dare il suo contributo fondamentale per mantenere la Roma nella corsa per la Champions. Una competizione che il centrocampista non ha mai avuto la possibilità di giocare, ma che potrebbe essere determinante per il suo futuro.
L’interesse per lui di club come l'Inter e il PSG per il talento francese è forte, ma il ritorno in Champions potrebbe aiutare i Friedkin a non essere tentati dalla cessione del nazionale francese.
Passa il pomeriggio con Maracanà. Attualità, interviste e tante bufere. Braglia, Brambati, De Paola, Bonanni, Garbo, Orlando, Bucchioni, Bezzi, Rampulla.
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.