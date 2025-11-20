Torino, dopo Paleari in arrivo anche il rinnovo di Maripan. L'ingaggio? Lo pagano i compagni

Dopo il portiere Paleari, per il quale nelle scorse settimane il Torino aveva esercitato la clausola per il rinnovo di un anno , uno dei prossimi granata a prolungare il proprio contratto con la società granata sarà invece Guillermo Maripan. Il cileno - sottolinea Tuttosport - oltre ad essere un pilastro in campo della retroguardia granata, ma è anche uno dei leader all’interno dello spogliatoio, tutti motivi che hanno convinto Urbano Cairo e Davide Vagnati a prolungare il contratto che scadrà il prossimo 30 giugno.

Il rinnovo di Maripan per un’altra stagione è solamente una formalità, avendo il Torino la clausola per il rinnovo automatico per altri dodici mesi, ma l’idea del presidente e del dt è quella di raggiungere un accordo per il rinnovo per più stagioni con anche un adeguamento dell’ingaggio del calciatore. Al momento - si legge - il difensore guadagna circa 3,2 milioni lordi a stagione, ovvero 1,7 netti: l’idea è quella di far lievitare l’ingaggio avvicinandolo ai 2 milioni.

E a pagare il nuovo stipendio di Maripan saranno, in un certo senso, i suoi compagni di squadra. attraverso i bonus che porteranno grazie ai risultati raggiunti con le rispettive nazionali. Nelle casse del Torino arriverà infatti nei prossimi mesi un tesoretto proveniente dalla FIFA, una sorta di premio di valorizzazione per i giocatori impegnati al Mondiale 2026: il club può ragionevolmente sperare di incassare una cifra vicina ai 2 milioni di euro.