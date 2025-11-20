Inter-Milan, parla l'uomo derby Maurizio Ganz: "Oggi sarei titolare in entrambe le squadre"

Questo derby le piacerebbe giocarlo al fianco di Lautaro o Leao? A rispondere alla domanda, in vista di Inter-Milan in programma domenica sera, è Maurizio Ganz, uno degli uomini derby per eccellenza: "A me piaceva giocare con quelli forti fisicamente - sottolinea l'ex attaccante a Tuttosport -, perché mi portavano via due o tre giocatori. Perché con quelli della mia altezza mi toccava beccare delle botte assurde dai difensori. In questo caso dico Leao anche se Lautaro sta dimostrando di essere uno dei giocatori più forti al mondo".

"Sono sempre stato un uomo derby - prosegue Ganz -. Lo sono stato in Inter-Milan, in Brescia-Atalanta, in Ancona-Ascoli. Quando le partite contavano io ci sono sempre stato, ho sempre fatto la differenza". E oggi, afferma sempre Ganza, "sarei titolare in entrambe le squadre".

Chi vince? Ganz risponde così: "Non so ma chi porta a casa i tre punti dà un grande segnale al campionato", ha detto l'ex calciatore prima di concludere con una battuta su Pio Esposito: "Ha questa voglia di attaccare la porta. Poi la fisicità. Io non ho mai avuto questa fisicità. Lui ha questa forza. È spavaldo e consapevole delle sue qualità".