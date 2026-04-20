Spezia, per la trasferta di Catanzaro squadra in ritiro in casa del Roma City

Lo Spezia ha individuato la sede del proprio ritiro: sarà il Riano Athletic Center, impianto che ospita il Roma City Football Club, formazione impegnata in Serie D. Accantonata in tempi rapidi l’ipotesi di tornare a Tirrenia, scrive cittadellaSpezia, il club ligure si è attivato immediatamente per trovare un’alternativa in vista della trasferta del 25 aprile a Catanzaro. La scelta è ricaduta sul centro situato nei pressi del Tevere, una struttura ampia e all’avanguardia che si estende su circa 40 ettari tra la Tiberina e l’Autostrada del Sole, a una decina di chilometri da Roma.

La squadra raggiungerà la struttura nel pomeriggio di domani, martedì, e vi resterà fino alla vigilia della partita: la partenza dalla Liguria è prevista dopo l’allenamento mattutino in programma al centro sportivo di Follo. Proprio lì, nel pomeriggio odierno, il gruppo ha ripreso l’attività: sessione aperta con analisi video, quindi lavoro differenziato. Scarico per chi è sceso in campo al Picco, mentre gli altri hanno svolto esercitazioni tecniche, tra possessi palla e partitelle a tema su spazi ridotti.