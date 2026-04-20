TMW Fiorentina, la svolta nelle ultime 10 partite: 19 punti conquistati, meglio solo Napoli e Inter

La Fiorentina ha quasi messo in cassaforte una salvezza che solo un paio di mesi fa sembrava irraggiungibile. A metà dicembre i viola erano ultimi in classifica con appena sei punti conquistati, oggi i gigliati al quindicesimo posto con 36 punti e con ben 8 punti di vantaggio sulla zona retrocessione quando mancano cinque giornate al termine del campionato.

Negli ultimi mesi la Fiorentina guidata da Paolo Vanoli ha svoltato, almeno in termini di risultati. Nelle ultime 10 giornate la Fiorentina ha messo insieme 19 punti, meglio hanno fatto solo Napoli (20) e Inter (23).

La Fiorentina, rispetto all'inizio di stagione, è apparsa molto più solida e concentrata. Non segna tantissimo, ma nelle ultime 10 gare ha subito solo 9 gol, rendendo quello viola il miglior reparto del campionato in questo ultimo periodo insieme ad Atalanta, Bologna, Lazio e Udinese.

Insomma, la salvezza non è ancora matematica, ma il cammino della Fiorentina negli ultimi due mesi è stato determinante per mettere quasi in sicurezza quella Serie A che a gennaio sembrava ormai persa.