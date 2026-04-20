Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventocasertanacesenafrosinonelatinalivornomonzanocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondialimondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24

Si è conclusa la 33^ giornata di Serie A: tutti i risultati, i tabellini e le pagelle

Si è conclusa la 33^ giornata di Serie A: tutti i risultati, i tabellini e le pagelleTUTTO mercato WEB
Daniel Uccellieri
Oggi alle 23:15Serie A
Daniel Uccellieri

Probabili formazioni e ultime dai campi, raccolte dai corrispondenti di TMW, in merito alla 33ª giornata di Serie A.

SASSUOLO-COMO 2-1 - Il tabellino
Marcatori: 42’ Volpato (S), 44’ Nzola (S), 45’+3’ Nico Paz (C)

SASSUOLO (4-3-3): Turati; Walukiewicz, Idzes, Muharemovic, Coulibaly; Kone, Matic (76’ Lipani), Thorstvedt; Volpato (64’ Fadera), Nzola (76’ Pinamonti), Laurienté. A disposizione: Satalino, Zacchi, Muric, Garcia, Moro, Frangella, Vranckx, Iannoni, Pedro. Allenatore: Grosso
COMO (4-2-3-1): Butez; Smolcic (46’ Vojvoda), Ramon, Kempf, Alberto Moreno; Caqueret (46’ Perrone), Da Cunha (72’ Kuhn); Diao (60’ Rodriguez), Nico Paz, Baturina (46’ Douvikas); Morata. A disposizione: Tornqvist, Vigorito, Cavlina, Valle, Goldaniga, Diego Carlos, Van Der Brempt. Allenatore: Fabregas

Le pagelle di Sassuolo-Como 2-1

---------------------------

INTER-CAGLIARI 3-0 - Il tabellino
Marcatori: 7' st Thuram, 11' st Barella, 47' st Zielinski (I)

INTER (3-5-2): INTER (3-5-2): Martinez; Akanji, De Vrij, Carlos Augusto; Dumfries, Barella (44' st Diouf), Calhanoglu (40' st Frattesi), Mkhitaryan (31' st Zielinski), Dimarco (31' st Luis Henrique); P. Esposito, Thuram (31' st Bonny). A disp.: Sommer, Di Gennaro, Acerbi, Darmian, Mosconi, Alexiou. All.: Chivu
CAGLIARI (3-5-2): Caprile; Zé Pedro (43' st Belotti), Mina, Rodriguez; Palestra, Adopo, Gaetano (12' st Deiola), Sulemana (31' st Folorunsho), Obert (31' st Zappa); S. Esposito, Borrelli (12' st Mendy). A disp.: Sherri, Ciocci, Kilicsoy, Raterink, Albarracin, Dossena, Liteta, Trepy. All.: Pisacane

Le pagelle di Inter-Cagliari 3-0

---------------------------

UDINESE-PARMA 0-1 - Il tabellino
Marcatore: 6' st Elphege (P)

UDINESE (3-4-2-1): Okoye; Kristensen (36' st Mlacic), Kabasele, Solet; Ehizibue (28' st Oier Zarraga), Piotrowski (20' st Gueye), Karlström, Kamara (20' st Arizala); Ekkelenkamp (28' st Buksa), Atta; Zaniolo. A disposizione: Sava, Padelli, Bayo, Camara, Miller. Allenatore: Runjaic.
PARMA (3-5-1-1): Suzuki; Circati, Troilo, Ndiaye (30' st Britschgi); Delprato, Bernabé (20' st Ordóñez), Nicolussi Caviglia (27' st Estevez), Keita, Valeri; Strefezza (20' st Ondrejka); Pellegrino (1' st Elphege). A disposizione: Corvi, Rinaldi, Valenti, Almqvist, Oristanio, Sørensen, F. Carboni. Allenatore: Cuesta.

Le pagelle di Udinese-Parma 0-1

---------------------------

NAPOLI-LAZIO 0-2 - Il tabellino
Marcatori: 6’ Cancellieri, 57’ Basic

NAPOLI (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Beukema, Buongiorno, Olivera; Politano (72’ Mazzocchi), Lobotka (63’ Giovane), Anguissa (46’ Alisson Santos), Spinazzola (63’ Gutierrez); McTominay, De Bruyne (46’ Elmas); Hojlund. A disp.: Meret, Contini, Juan Jesus, Gilmour, Rrahmani.. Allenatore: Conte.
LAZIO (4-3-3): Motta; Lazzari (82’ Hysaj), Gila (61’ Provstgaard), Romagnoli, Tavares; Basic (71’ Dele-Bashiru), Cataldi (61’ Patric), Taylor; Cancellieri, Noslin, Zaccagni (61’ Dia). A disp.: Pannozzo, Giacomone, Pellegrini, Pedro, Isaksen, Ratkov, Belahyane, Maldini, Przyborek. Allenatore: Sarri.

Le pagelle di Napoli-Lazio 0-2

---------------------------

ROMA-ATALANTA 1-1 - Il tabellino
Marcatori: 12’ Krstovic (A), 45’ Hermoso (R)

ROMA (3-4-2-1): Svilar; Mancini (15’ st Ghilardi), Ndicka, Hermoso; Celik, El Aynaoui (15’ st Pisilli), Cristante, Rensch (33’ st Tsimikas); Soulé (26’ st Robinio Vaz), El Shaarawy (15’ st Venturino); Malen. A disp.: Gollini, De Marzi, Ziolkowski, Angelino, Zaragoza. Allenatore: Gasperini.
ATALANTA (3-4-2-1): Carnesecchi; Scalvini (1’ st Kossounou), Djimsiti, Kolasinac (1’ st Ahanor); Bellanova (9’ st Bernasconi), de Roon, Ederson (35’ st Pasalic), Zappacosta; De Ketelaere (1’ st Zalewski), Raspadori; Krstovic. A disp.: Sportiello, Pardel, Bakker, Obric, Musah, Samardzic, Scamacca. Allenatore: Palladino.

Le pagelle di Roma-Atalanta 1-1

---------------------------

CREMONESE-TORINO 0-0 - Il tabellino

CREMONESE (4-2-3-1): Audero; Terracciano, Baschirotto, Luperto (38' st Barbieri), Pezzella; Grassi (27' st Payero), Bondo; Floriani Mussolini (15' st Zerbin), Bonazzoli, Vandeputte (15' st Okereke); Sanabria (38' st Djuric). Allenatore: Giampaolo.
TORINO (3-4-1-2): Paleari; Coco, Maripan (23' st Marianucci), Ebosse; Pedersen, Casadei, Gineitis, Obrador (31' st Biraghi); Vlasic (31' st Anjorin); Simeone (23' st Njie, 45' Kulenovic), Adams. Allenatore: D’Aversa.

Le pagelle di Cremonese-Torino 0-0

---------------------------

HELLAS VERONA-MILAN 0-1 - Il tabellino
Marcatore: 41' Rabiot

HELLAS VERONA (3-5-2): Montipò; Nelsson, Edmundsson, Valentini; Oygeoke (21' Lirola), Akpa Akpro (19' st Al Musrati), Gagliardini (38' st Lovric), Bradaric (1' st Vermesan); Belghali, Bernède (37' st Isaac); Orban. A disp.: Perilli, Toniolo, Frese, Slotsager, Harroui, Bella-Kotchap, Cham, Ajayi. Allenatore: Sammarco.
MILAN (3-5-2): Maignan; Tomori, Gabbia, Pavlovic; Athekame (18' st Saelemaekers), Fofana (18' st Ricci), Modric, Rabiot, Bartesaghi; Leao (18' st Gimenez), Pulisic (35' st Nkunku). A disp.: Terracciano, Pittarella, Estupinan, De Winter, Loftus-Cheek, Füllkrug, Odogu, Jashari. Allenatore: Allegri.

Le pagelle di Verona-Milan 0-1

---------------------------

PISA-GENOA 1-2 - Il tabellino
Marcatori: 19' Canestrelli (P), 41' Ekhator (G), 10' st rig. Colombo (G)

PISA (3-5-2): Semper; Calabresi (16' st Vural), Caracciolo, Canestrelli; Touré (25' st Piccinini), Loyola (11' st Meister), Aebischer, Akinsanmiro (16' st Cuadrado), Angori; Moreo, Tramoni (25' st Durosinmi). A disp.: Nicolas, Scuffet, Bozhinov, Højholt, Stengs, Coppola, Albiol, Stojilkovic. Allenatore: Hjulmand.
GENOA (3-4-2-1): Bijlow; Marcandalli, Ostigård, Vasquez; Martin, Amorim (33' st Vitinha), Masini, Sabelli (42' st Otoa); Baldanzi (21' st Messias), Ekhator (20' st Onana); Colombo (34' st Ekuban). A disp.: Leali, Sommariva, Zätterström, Lafont, Grossi, Ouedraogo. Allenatore: De Rossi.

Le pagelle di Pisa-Genoa

---------------------------

JUVENTUS-BOLOGNA 2-0 - Il tabellino
Marcatori: 2' David, 12' st Thuram (J)

JUVENTUS (3-4-2-1): Di Gregorio; Kalulu, Bremer, Kelly; Holm (1' st Thuram), Locatelli, McKennie, Cambiaso (35' st Gatti); Conceiçao (27' st Zhegrova), Boga (41' st Openda); David (27' st Yildiz). A disp.: Pinsoglio, Scaglia, Koopmeiners, Kostic, Miretti. All.: Spalletti.
BOLOGNA (4-2-3-1): Ravaglia; Zortea, Helland (23' st Heggem), Lucumì, Miranda; Freuler, Pobega (14' st Moro); Orsolini, Sohm (14' st Ferguson), Cambiaghi (14' st Cambiaghi); Castro (32' st Bernardeschi). A disp.: Pessina, Franceschelli, Joao Mario, Odgaard, Lykogiannis, De Silvestri, Vitik, Castaldo. All.: Italiano.

Le pagelle di Juve-Bologna

---------------------------

LECCE-FIORENTINA 1-1 - Il tabellino
Marcatori: 30’ pt Harrison, 25’ st Tiago Gabriel

LECCE (4-2-3-1): Falcone, Siebert, N’Dri (12’ st Banda), Veiga, Ramadani, Gallo (40’ st Ndaba), Coulibaly, Tiago Gabriel, Pierotti, Ngom (12’ st Gandelman), Cheddira (12’ st Štulić). A disp. A disp,: Früchtl, Samooja, Sala, Pérez, Helgason, Jean, Gorter, Marchwiński, Kovac. Allenatore: Di Francesco.
FIORENTINA (4-1-4-1): De Gea, Dodô, Pongračić, Ranieri, Mandragora, Gudmundsson (15’ st Solomon), Harrison (34’ st Fazzini), Gosens (11’ pt Balbo), Ndour (34’ st Brescianini), Fagioli (34’ st Fabbian), Piccoli. A disp.: Lezzerini, Christensen, Rugani, Brescianini, Comuzzo, Fazzini, Košpo, Kouadio, Braschi, Puzzoli, Fabbian Allenatore: Vanoli.

Le pagelle di Lecce-Fiorentina 1-1

Articoli correlati
Probabili formazioni Serie A, le ultime sulla 33ª giornata di campionato Probabili formazioni Serie A, le ultime sulla 33ª giornata di campionato
Oggi incontro Malagò-Bedin, domani Marani vede l'ex CONI e Abete: le prossime tappe... Oggi incontro Malagò-Bedin, domani Marani vede l'ex CONI e Abete: le prossime tappe
Malagò: "Le richieste della Serie A? Non tutti la vedono allo stesso modo". Oggi... Malagò: "Le richieste della Serie A? Non tutti la vedono allo stesso modo". Oggi pochi temi concreti
Altre notizie Serie A
Lecce, Gandelman: "Un punto è buono, ma volevamo vincere" Lecce, Gandelman: "Un punto è buono, ma volevamo vincere"
Fiorentina, Pongracic: "Punto importantissimo, mantenuta invariata la distanza dal... Fiorentina, Pongracic: "Punto importantissimo, mantenuta invariata la distanza dal Lecce"
Fiorentina, Vanoli: "Mi dà fastidio dire 'facciamo giocare i giovani'. Gosens? Problema... Fiorentina, Vanoli: "Mi dà fastidio dire 'facciamo giocare i giovani'. Gosens? Problema al flessore"
Lecce, Tiago Gabriel: "Un punto è meglio di zero. Andiamo a Verona per vincere" Lecce, Tiago Gabriel: "Un punto è meglio di zero. Andiamo a Verona per vincere"
Lecce, Di Francesco: "Il pareggio non mi accontenta. Attacco? Non amo le due punte"... Lecce, Di Francesco: "Il pareggio non mi accontenta. Attacco? Non amo le due punte"
Fiorentina, la svolta nelle ultime 10 partite: 19 punti conquistati, meglio solo... TMWFiorentina, la svolta nelle ultime 10 partite: 19 punti conquistati, meglio solo Napoli e Inter
Fiorentina, Vanoli: "Secondo tempo pagato a livello fisico. Una volta queste partite... Fiorentina, Vanoli: "Secondo tempo pagato a livello fisico. Una volta queste partite le avremmo perse"
Si è conclusa la 33^ giornata di Serie A: tutti i risultati, i tabellini e le pagelle... Si è conclusa la 33^ giornata di Serie A: tutti i risultati, i tabellini e le pagelle
Editoriale di Enzo Bucchioni Immagine box laterale di Enzo Bucchioni Allegri resta al Milan, si tiene Modric e arriva un centravanti. In ballo Lewandowski e Retegui. Leao via. Juve, le mani sulla Champions. Bernardo Silva è più vicino. Napoli, Conte vede De Laurentiis. Se Malagò si candida, andrà in Nazionale
Ora in radio
Repliche 19:05Repliche live!
Le repliche di TMW Radio
Primo piano
Immagine top news n.0 Volata salvezza, 4 squadre per evitare un posto in B. I calendari a confronto
Immagine top news n.1 Tiago Gabriel risponde ad Harrison, il Lecce riprende la Fiorentina: finisce 1-1 al Via del Mare
Immagine top news n.2 Malagò: "Ct Nazionale? Leggo 6-7 nomi e ancora non so nemmeno se mi candiderò"
Immagine top news n.3 Barcellona su Bastoni? Ausilio: "Se qualcuno ha interesse, sa quali sono i nostri numeri di telefono"
Immagine top news n.4 Mancini: "Io di nuovo ct? Prossima domanda. L'Italia ha vinto più della Germania negli ultimi anni"
Immagine top news n.5 Malagò è arrivato in Lega Calcio. A breve l'incontro con le venti società di Serie A
Immagine top news n.6 De Laurentiis: "Abete non è adatto, dico Malagò per la FIGC. Ha un solo difetto: tifa Roma"
Immagine top news n.7 In Spagna insistono, Bastoni priorità del Barcellona. L'Inter fa muro e chiede 70-80 milioni
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano Champions vicina per la Juve: e sorride anche il mercato. Il pensiero di Gianluca Di Marzio Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 Fuga per la Champions e per la Juventus è già iniziata la programmazione
Immagine news podcast n.2 Perché De Rossi non è più Capitan Futuro ma un tecnico da un grande domani
Immagine news podcast n.3 È già iniziato il futuro della Fiorentina. I primi passi di una rivoluzione
Immagine news podcast n.4 Vanoli e il futuro: se la Fiorentina ci punterà sia convinta della scelta. Il punto di Gianluca Di Marzio
TMW Radio Sport
Immagine news Serie C n.1 Petrone: "Arezzo e Ascoli? Meriterebbero entramber di salire in Serie B"
Immagine news Serie A n.2 Corsa Champions chiusa in Serie A? Il commento degli opinionisti
Immagine news Serie A n.3 Pellegatti: "Milan, non avrà divertito Allegri ma ha 18 squadre dietro..."
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Lecce, Gandelman: "Un punto è buono, ma volevamo vincere"
Immagine news Serie A n.2 Fiorentina, Pongracic: "Punto importantissimo, mantenuta invariata la distanza dal Lecce"
Immagine news Serie A n.3 Fiorentina, Vanoli: "Mi dà fastidio dire 'facciamo giocare i giovani'. Gosens? Problema al flessore"
Immagine news Serie A n.4 Lecce, Tiago Gabriel: "Un punto è meglio di zero. Andiamo a Verona per vincere"
Immagine news Serie A n.5 Lecce, Di Francesco: "Il pareggio non mi accontenta. Attacco? Non amo le due punte"
Immagine news Serie A n.6 Fiorentina, la svolta nelle ultime 10 partite: 19 punti conquistati, meglio solo Napoli e Inter
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Palermo, Osti: "Niente calcoli fino alla fine. Pohjanpalo? Calciatore di categoria superiore"
Immagine news Serie B n.2 Spezia, per la trasferta di Catanzaro squadra in ritiro in casa del Roma City
Immagine news Serie B n.3 Pescara, Letizia: "A Carrara potevamo vincere 3-1 ma conta festeggiare alla fine"
Immagine news Serie B n.4 Serie B, Antonio Di Nardo del Pescara MVP per il mese di marzo
Immagine news Serie B n.5 Juve Stabia, Gabrielloni: "Nessuno si nasconde: vogliamo centrare i playoff"
Immagine news Serie B n.6 Frosinone, report medico: il punto su Gori, Koutsoupias, Corrado e Bracaglia
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Foggia, invasione al 'Veneziani'. Eposcopo: "Profondamente turbati dall'accaduto"
Immagine news Serie C n.2 Serie C, Giudice Sportivo. Inibiti 4 dirigenti. Squalificati anche tre allenatori. Tutti i nomi
Immagine news Serie C n.3 Foggia, stangata dal Giudice Sportivo! Quattro gare casalinghe a porte chiuse
Immagine news Serie C n.4 Serie C 2025/2026, il punto sulle panchine: ennesimo ribaltone a Foggia. Torna Barilari
Immagine news Serie C n.5 Ternana, Mangiarano: "La settimana più difficile degli ultimi 15 anni del club"
Immagine news Serie C n.6 Serie C, quanti playout si disputeranno? Di sei possibili ce n'è uno solo certo
Pronostici
Immagine news Pronostici n.1 Quote risultato esatto Lecce-Fiorentina
Immagine news Pronostici n.2 Quote risultato esatto Juventus-Bologna
Immagine news Pronostici n.3 Quote risultato esatto Napoli-Lazio
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Ternana Women, doppia tegola: stagione finita per Pellegrino Cimò ed Eržen
Immagine news Calcio femminile n.2 Juve, Braghin: "Il calcio femminile non può vivere di solo mecenatismo. Serve sostenibilità"
Immagine news Calcio femminile n.3 Inter, Magull proseguirà in nerazzurro: la tedesca ha firmato fino al 2028. Il comunicato
Immagine news Calcio femminile n.4 L'Italia pareggia in Danimarca, Gama: "Risultato che non premia la prestazione azzurra"
Immagine news Calcio femminile n.5 Qualificazioni Mondiali Femminili: manita della Spagna, successi per Svezia e Norvegia
Immagine news Calcio femminile n.6 Italia Femminile, Giuliani: "Ci mancano i tre punti. A giugno ci attendono due finali"
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.166 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Stefano Desideri: "Roma un sogno, quante difficoltà all'Inter. Udine isola felice" Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 L’Inter si prepara alla festa, le altre devono correre. Che campionato è stato?