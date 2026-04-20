Si è conclusa la 33^ giornata di Serie A: tutti i risultati, i tabellini e le pagelle
Probabili formazioni e ultime dai campi, raccolte dai corrispondenti di TMW, in merito alla 33ª giornata di Serie A.
SASSUOLO-COMO 2-1 - Il tabellino
Marcatori: 42’ Volpato (S), 44’ Nzola (S), 45’+3’ Nico Paz (C)
SASSUOLO (4-3-3): Turati; Walukiewicz, Idzes, Muharemovic, Coulibaly; Kone, Matic (76’ Lipani), Thorstvedt; Volpato (64’ Fadera), Nzola (76’ Pinamonti), Laurienté. A disposizione: Satalino, Zacchi, Muric, Garcia, Moro, Frangella, Vranckx, Iannoni, Pedro. Allenatore: Grosso
COMO (4-2-3-1): Butez; Smolcic (46’ Vojvoda), Ramon, Kempf, Alberto Moreno; Caqueret (46’ Perrone), Da Cunha (72’ Kuhn); Diao (60’ Rodriguez), Nico Paz, Baturina (46’ Douvikas); Morata. A disposizione: Tornqvist, Vigorito, Cavlina, Valle, Goldaniga, Diego Carlos, Van Der Brempt. Allenatore: Fabregas
Le pagelle di Sassuolo-Como 2-1
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INTER-CAGLIARI 3-0 - Il tabellino
Marcatori: 7' st Thuram, 11' st Barella, 47' st Zielinski (I)
INTER (3-5-2): INTER (3-5-2): Martinez; Akanji, De Vrij, Carlos Augusto; Dumfries, Barella (44' st Diouf), Calhanoglu (40' st Frattesi), Mkhitaryan (31' st Zielinski), Dimarco (31' st Luis Henrique); P. Esposito, Thuram (31' st Bonny). A disp.: Sommer, Di Gennaro, Acerbi, Darmian, Mosconi, Alexiou. All.: Chivu
CAGLIARI (3-5-2): Caprile; Zé Pedro (43' st Belotti), Mina, Rodriguez; Palestra, Adopo, Gaetano (12' st Deiola), Sulemana (31' st Folorunsho), Obert (31' st Zappa); S. Esposito, Borrelli (12' st Mendy). A disp.: Sherri, Ciocci, Kilicsoy, Raterink, Albarracin, Dossena, Liteta, Trepy. All.: Pisacane
Le pagelle di Inter-Cagliari 3-0
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UDINESE-PARMA 0-1 - Il tabellino
Marcatore: 6' st Elphege (P)
UDINESE (3-4-2-1): Okoye; Kristensen (36' st Mlacic), Kabasele, Solet; Ehizibue (28' st Oier Zarraga), Piotrowski (20' st Gueye), Karlström, Kamara (20' st Arizala); Ekkelenkamp (28' st Buksa), Atta; Zaniolo. A disposizione: Sava, Padelli, Bayo, Camara, Miller. Allenatore: Runjaic.
PARMA (3-5-1-1): Suzuki; Circati, Troilo, Ndiaye (30' st Britschgi); Delprato, Bernabé (20' st Ordóñez), Nicolussi Caviglia (27' st Estevez), Keita, Valeri; Strefezza (20' st Ondrejka); Pellegrino (1' st Elphege). A disposizione: Corvi, Rinaldi, Valenti, Almqvist, Oristanio, Sørensen, F. Carboni. Allenatore: Cuesta.
Le pagelle di Udinese-Parma 0-1
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NAPOLI-LAZIO 0-2 - Il tabellino
Marcatori: 6’ Cancellieri, 57’ Basic
NAPOLI (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Beukema, Buongiorno, Olivera; Politano (72’ Mazzocchi), Lobotka (63’ Giovane), Anguissa (46’ Alisson Santos), Spinazzola (63’ Gutierrez); McTominay, De Bruyne (46’ Elmas); Hojlund. A disp.: Meret, Contini, Juan Jesus, Gilmour, Rrahmani.. Allenatore: Conte.
LAZIO (4-3-3): Motta; Lazzari (82’ Hysaj), Gila (61’ Provstgaard), Romagnoli, Tavares; Basic (71’ Dele-Bashiru), Cataldi (61’ Patric), Taylor; Cancellieri, Noslin, Zaccagni (61’ Dia). A disp.: Pannozzo, Giacomone, Pellegrini, Pedro, Isaksen, Ratkov, Belahyane, Maldini, Przyborek. Allenatore: Sarri.
Le pagelle di Napoli-Lazio 0-2
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ROMA-ATALANTA 1-1 - Il tabellino
Marcatori: 12’ Krstovic (A), 45’ Hermoso (R)
ROMA (3-4-2-1): Svilar; Mancini (15’ st Ghilardi), Ndicka, Hermoso; Celik, El Aynaoui (15’ st Pisilli), Cristante, Rensch (33’ st Tsimikas); Soulé (26’ st Robinio Vaz), El Shaarawy (15’ st Venturino); Malen. A disp.: Gollini, De Marzi, Ziolkowski, Angelino, Zaragoza. Allenatore: Gasperini.
ATALANTA (3-4-2-1): Carnesecchi; Scalvini (1’ st Kossounou), Djimsiti, Kolasinac (1’ st Ahanor); Bellanova (9’ st Bernasconi), de Roon, Ederson (35’ st Pasalic), Zappacosta; De Ketelaere (1’ st Zalewski), Raspadori; Krstovic. A disp.: Sportiello, Pardel, Bakker, Obric, Musah, Samardzic, Scamacca. Allenatore: Palladino.
Le pagelle di Roma-Atalanta 1-1
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CREMONESE-TORINO 0-0 - Il tabellino
CREMONESE (4-2-3-1): Audero; Terracciano, Baschirotto, Luperto (38' st Barbieri), Pezzella; Grassi (27' st Payero), Bondo; Floriani Mussolini (15' st Zerbin), Bonazzoli, Vandeputte (15' st Okereke); Sanabria (38' st Djuric). Allenatore: Giampaolo.
TORINO (3-4-1-2): Paleari; Coco, Maripan (23' st Marianucci), Ebosse; Pedersen, Casadei, Gineitis, Obrador (31' st Biraghi); Vlasic (31' st Anjorin); Simeone (23' st Njie, 45' Kulenovic), Adams. Allenatore: D’Aversa.
Le pagelle di Cremonese-Torino 0-0
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HELLAS VERONA-MILAN 0-1 - Il tabellino
Marcatore: 41' Rabiot
HELLAS VERONA (3-5-2): Montipò; Nelsson, Edmundsson, Valentini; Oygeoke (21' Lirola), Akpa Akpro (19' st Al Musrati), Gagliardini (38' st Lovric), Bradaric (1' st Vermesan); Belghali, Bernède (37' st Isaac); Orban. A disp.: Perilli, Toniolo, Frese, Slotsager, Harroui, Bella-Kotchap, Cham, Ajayi. Allenatore: Sammarco.
MILAN (3-5-2): Maignan; Tomori, Gabbia, Pavlovic; Athekame (18' st Saelemaekers), Fofana (18' st Ricci), Modric, Rabiot, Bartesaghi; Leao (18' st Gimenez), Pulisic (35' st Nkunku). A disp.: Terracciano, Pittarella, Estupinan, De Winter, Loftus-Cheek, Füllkrug, Odogu, Jashari. Allenatore: Allegri.
Le pagelle di Verona-Milan 0-1
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PISA-GENOA 1-2 - Il tabellino
Marcatori: 19' Canestrelli (P), 41' Ekhator (G), 10' st rig. Colombo (G)
PISA (3-5-2): Semper; Calabresi (16' st Vural), Caracciolo, Canestrelli; Touré (25' st Piccinini), Loyola (11' st Meister), Aebischer, Akinsanmiro (16' st Cuadrado), Angori; Moreo, Tramoni (25' st Durosinmi). A disp.: Nicolas, Scuffet, Bozhinov, Højholt, Stengs, Coppola, Albiol, Stojilkovic. Allenatore: Hjulmand.
GENOA (3-4-2-1): Bijlow; Marcandalli, Ostigård, Vasquez; Martin, Amorim (33' st Vitinha), Masini, Sabelli (42' st Otoa); Baldanzi (21' st Messias), Ekhator (20' st Onana); Colombo (34' st Ekuban). A disp.: Leali, Sommariva, Zätterström, Lafont, Grossi, Ouedraogo. Allenatore: De Rossi.
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JUVENTUS-BOLOGNA 2-0 - Il tabellino
Marcatori: 2' David, 12' st Thuram (J)
JUVENTUS (3-4-2-1): Di Gregorio; Kalulu, Bremer, Kelly; Holm (1' st Thuram), Locatelli, McKennie, Cambiaso (35' st Gatti); Conceiçao (27' st Zhegrova), Boga (41' st Openda); David (27' st Yildiz). A disp.: Pinsoglio, Scaglia, Koopmeiners, Kostic, Miretti. All.: Spalletti.
BOLOGNA (4-2-3-1): Ravaglia; Zortea, Helland (23' st Heggem), Lucumì, Miranda; Freuler, Pobega (14' st Moro); Orsolini, Sohm (14' st Ferguson), Cambiaghi (14' st Cambiaghi); Castro (32' st Bernardeschi). A disp.: Pessina, Franceschelli, Joao Mario, Odgaard, Lykogiannis, De Silvestri, Vitik, Castaldo. All.: Italiano.
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LECCE-FIORENTINA 1-1 - Il tabellino
Marcatori: 30’ pt Harrison, 25’ st Tiago Gabriel
LECCE (4-2-3-1): Falcone, Siebert, N’Dri (12’ st Banda), Veiga, Ramadani, Gallo (40’ st Ndaba), Coulibaly, Tiago Gabriel, Pierotti, Ngom (12’ st Gandelman), Cheddira (12’ st Štulić). A disp. A disp,: Früchtl, Samooja, Sala, Pérez, Helgason, Jean, Gorter, Marchwiński, Kovac. Allenatore: Di Francesco.
FIORENTINA (4-1-4-1): De Gea, Dodô, Pongračić, Ranieri, Mandragora, Gudmundsson (15’ st Solomon), Harrison (34’ st Fazzini), Gosens (11’ pt Balbo), Ndour (34’ st Brescianini), Fagioli (34’ st Fabbian), Piccoli. A disp.: Lezzerini, Christensen, Rugani, Brescianini, Comuzzo, Fazzini, Košpo, Kouadio, Braschi, Puzzoli, Fabbian Allenatore: Vanoli.