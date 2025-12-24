Rubinho promuove lo scambio Leali-Perin con il Genoa: "Sarebbe una chiusura del cerchio"

Juventus e Genoa. Le due squadre nel destino di Rubinho. Due formazioni che toccano da vicino anche Mattia Perin, estremo difensore bianconero che potrebbe tornare all'ombra della Lanterna nel mercato di gennaio. Un percorso che promuove e lo stesso brasiliano, intervistato in esclusiva dai colleghi di TuttoJuve.com, in quanto "Mattia merita di giocare molto di più di ora - ha analizzato -. O alla Juve, o al Genoa o anche da un'altra parte" è il pensiero del giocatore che con la maglia del Grifone ha collezionato 103 presenze.

In caso di eventuale cessione di Perin, Rubinho vedrebbe bene un altro portiere del Genoa che ha militato nelle giovanili bianconere: "A me piacerebbe vedere Leali in bianconero - ha sentenziato -. Sarebbe un po' una chiusura del cerchio". Uno scambio di mercato quindi promosso dal classe 1982 e che potrebbe, condizionale d'obbligo, decollare nelle prossime settimane.

L'ex terzo portiere della Juve ha però promosso Di Gregorio, il quale merita ancora una chance da numero 1: "Ha alternato delle buone prestazioni ad altre che - ha concluso - non sono state positive". Il paragone però è importante: "Ora lo vedo molto un po' come un mini Handanovic: fa super parate, ma fa i suoi stessi errori".