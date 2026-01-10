Calciomercato Genoa, da Rubinho a Bento (in arrivo): quando la porta rossoblù parla brasiliano

Il Genoa ha chiuso per Bento. La formazione rossoblù si appresta ad accogliere nei prossimi giorni il suo nuovo portiere. Corteggiato a lungo da parte del club di Villa Rostan, il portiere brasiliano, malgrado le richieste di prendere tempo da parte del tecnico dell'Al-Nassr Jorge Jesus, raggiungerà Genova e sarà pronto ad iniziare la propria avventura nel nostro campionato difendendo i pali del club più antico d'Italia. Un'operazione importante da parte della società del presidente Sucu che ha deciso di puntare su un giocatore molto esperto.

Rubinho il primo portiere brasiliano

L'ex estremo difensore dell'Athletico Paranaense non sarà infatti il primo portiere brasiliano della storia ultracentenaria del Grifone. Prima di lui c'è stato Rubinho, che ben conosce il nuovo numero 1 rossoblù, e che ha difeso i pali in 101 occasioni fra le varie competizioni fra il 2006 e 2009 e successivamente in due occasioni fra il gennaio e il giugno 2017.

Solo due presenze per Jandrei

C'è poi un altro portiere brasiliano che ha trovato molto meno spazio rispetto al suo predecessore. Si tratta di Jandrei, arrivato con buone promesse nel gennaio 2019 dalla Chapecoense e lasciando la città della Lanterna un anno dopo sempre nel mercato invernale per trasferirsi all'Athletico Paranaense con, complessivamente, due presenze all'attivo.