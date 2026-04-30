TMW Runjaic annuncia i possibili forfait di Piotrowski, Karlstrom ed Ekkelenkamp: ecco come stanno

Nel corso della conferenza stampa di presentazione di Udinese-Torino, l'allenatore bianconero Kosta Runjaic si è soffermato sulle possibili defezioni in vista del match: "Davis sicuramente è un giocatore molto importante per noi. E' uno dei leader di questa squadra, non è bello non averlo a disposizione per via dell'infortunio ma attualmente è così. Anche senza di lui non abbiamo mai cercato scuse, se un giocatore è infortunato vuol dire che qualche altro ragazzo può dimostrare il suo valore. Anche contro il Parma abbiamo avuto buoni momenti, ma senza riuscire a segnare. Stiamo lavorando in maniera concentrata, la squadra lavora bene e stiamo constatando l'evoluzione dei giocatori. Mi avrebbe fatto piacere averlo per le ultime gare, non ci sarà neanche sabato. Anche Ekkelenkamp per via di un problema muscolare, così come Karlstrom. Mancherà probabilmente anche Piotrowski oltre ai soliti assenti.

Coloro che saranno convocati daranno tutto quello che hanno cercando di attuare le nostre idee quando cerchiamo di giocare a calcio. Giochiamo contro una squadra che ha trovato una buona media punti da quando ha cambiato guida tecnica, hanno giocatori di qualità, mi aspetto una gara incentrata sui duelli. Effettueranno ancora più pressing rispetto alla Lazio, vediamo cosa siamo in grado di fare contro un altro avversario in forma. Piotrowski sicuramente non ci sarà, Ekkelenkamp e Karlstrom hanno qualche speranza di recupero all'ultimo".

Ma come stanno davvero Piotrowski, Karlstrom ed Ekkelenkamp? Stando a quanto raccolto dalla nostra redazione, tutti e tre sono in dubbio per il match di sabato. Per Karlstrom ed Ekkelenkamp non è stata presa ancora nessuna decisione: domani si vedrà e sarà fatta la scelta, ma rimangono in dubbio. C'è più pessimismo invece per Piotrowski.