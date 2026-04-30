TMW Radio Champions, è calcio propositivo vs conservativo: il parere degli opinionisti

Dopo aver visto PSG-Bayern Monaco e Atletico Madrid-Arsenal in Champions League, ecco che a TMW Radio si dibatte su quale calcio al momento rappresenti meglio la situazione.

Stefano Impallomeni: "Sono due filosofie diverse. Ieri è stata più tattica, giocata sull'organizzazione. Io mi sono più divertito a vedere il PSG, e sto più verso quella proposta, il calcio va lì".

Daniele Garbo: "Si è divertiti di più il pubblico di Parigi o quello di Madrid? Direi quello di Parigi. Abbiamo visto 9 gol e gesti tecnici straordinari. Ieri sera partita intensa, senza spettacolo, un modo diverso di interpretare calcio ma sempre meglio del nostro".

Massimo Bonanni: "E' stato più bello vedere PSG-Bayern, più emozionante. E' come chiedere se mi è piaciuto vedere di più Milan-Juve o una partita che finisce 5-4...".

Paolo De Paola: "Una partita come PSG-Bayern è l'affermazione del paradigma che il talento vince su tutto. Abbiamo visto la voglia di far vedere la propria superiorità rispetto all'avversario, infischiandosene degli schemi. La bellezza del calcio è che non esiste l'assoluto, ma una partita del genere mette ancor di più in cattiva luce il calcio italiano. Non abbiamo avuto la capacità economica di seguire le altre squadre. E' il soldo che alla fine fa la differenza. Non riusciamo più a permetterci questi spettacoli. Speravo negli allenatori, speravo ci fosse qualche allenatore italiano che potesse sopperire alla mancanza di qualità con il gioco. Ad oggi la speranza è Spalletti".

Simone Braglia: "Anche a me è capitato di prendere 4-5 gol ma devi anche vedere come li prendi. Avrei accettato quei gol, perchè il tasso tecnico di quelle squadre e degli attacchi è talmente alto che è impossibile imputare responsabilità a qualcuno".

Massimo Orlando: "In PSG-Bayern c'era troppa differenza tra chi difende e chi attacca. Poi ti trovi di fronte certi campioni e vince sempre l'attaccante. Un po' di equilibrio ci vorrebbe però davanti alla tv ti diverti. Ieri sera mi sono annoiato e ho spento la tv a fine primo tempo. Il Bayern, quando attacca, lo fa con 8 uomini, dall'altra parte ci sono giocatori di qualità alta che non puoi permetterti di dargli spazio. Io credo che al ritorno in difesa da entrambe le parti faranno di più".

Massimo Brambati: "Ci sono degli interpreti che determinano certi risultati. PSG e Bayern davanti hanno qualità davanti e hanno approfittato di indecisioni della fase difensiva avversaria, che magari è stata applicata con delle falle. E' risaputo che Simeone è uno che sta molto attento alla fase difensiva e imposta le proprie squadre sulle ripartenze, però sono partite che vanno godute entrambe. Ovvio che il 5-4 piace di più perché ci sono più gol".