Cagliari, seduta verso il Bologna: personalizzato per Mazzitelli e Mendy

Il Cagliari di mister Fabio Pisacane è tornato in campo nella giornata di oggi per proseguire nella preparazione del match contro il Bologna della 35^ giornata di Serie A. Questo il report dei sardi col punto sugli infortunati, esclusi gli infortunati Pavoletti e Borrelli. Il primo si è operato ieri per una pulizia al ginocchio, il secondo ha riportato una lesione muscolare nel match contro l'Atalanta:

"Prosegue al CRAI Sport Center la preparazione al match di Bologna, gara della 35ª giornata del campionato di Serie A, in programma domenica 3 maggio.

La squadra ha iniziato la seduta in palestra, poi il trasferimento in campo con protagonista la palla: esercitazioni tecniche, possessi e sviluppi di gioco. A chiudere la sessione delle partitelle giocate ad alta intensità. Lavori personalizzati per Luca Mazzitelli e Paul Mendy.

Domani, venerdì 1° maggio, allenamento fissato al mattino".