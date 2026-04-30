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Cesena senza più appelli. E Cole lo sa: "La gara contro la Carrarese è solo da vincere"

Cesena senza più appelli. E Cole lo sa: "La gara contro la Carrarese è solo da vincere"TUTTO mercato WEB
Claudia Marrone
Oggi alle 18:35Serie B
Claudia Marrone

Una posizione playoff da ritrovare, e una gara, quella di domani contro la Carrarese, da vincere a tutti i costi: il Cesena, infatti, si gioca un'intera annata negli ultimi 180' della stagione di Serie B, a cominciare dalla sfida di domani valevole per la 37ª giornata del campionato.

Di cui, come riferiscono i canali ufficiali del club, ha parlato il tecnico bianconero Ashley Cole: "Quella di domani è una sfida importantissima, dobbiamo mettere in campo il nostro lato migliore, dimostrando di comprendere l'importanza della partita e la necessità di vincere. La Carrarese è una squadra che gioca molto bene, con aggressività e con intensità: se non saremo pronti ad accettare la pressione e non giocheremo con quel coraggio e quella personalità necessari per superare i nostri avversari, sarà come contro la Sampdoria, dove abbiamo visto il lato peggiore del Cesena. Quindi, dobbiamo giocare con personalità, aggressività, intensità e con la volontà di creare occasioni per avvicinarci il più possibile alla porta avversaria".

Parlando poi della sua squadra: "Sono fortunato a lavorare con un gruppo di giocatori che ha dei valori, è affiatato, sa dove deve migliorare e comprende bene la situazione in cui ci troviamo. I ragazzi sanno dove dobbiamo migliorare, perché non siamo stati all'altezza e sono consapevoli delle conseguenze di ciò. La classifica ora ci vede fuori dai playoff, ma la squadra è concentrata e motivata, ha la mentalità per capire che dobbiamo crescere nella gestione di determinate fasi del match ed è conscia dell'importanza di questa partita".

Nota quindi dettagliata sulla rosa: "I ragazzi sono tutti disponibili e stanno lottando e dando il massimo per conquistarsi il posto in campo nel match del weekend. Durante tutta la settimana c'è stata molta competizione nel gruppo e, come ho spiegato la scorsa settimana, i ragazzi sanno che il posto da titolare è alla portata di tutti. Al momento tutti sono in piena forma e pronti per la sfida alla Carrarese".

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