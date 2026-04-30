Napoli, Rafa Marin torna e può restare: già deciso chi gli farà posto tra i centrali azzurri
Prima il campo, poi il mercato. Il Napoli è concentrato sul finale di stagione, con la sfida al Como e l’obiettivo di blindare la qualificazione in Champions League, ma la dirigenza ha già iniziato a muovere le prime riflessioni in vista dell’estate.
Tra i temi sul tavolo, secondo il Corriere del Mezzogiorno, c’è anche il possibile rientro di Rafa Marin. Il difensore spagnolo, arrivato grazie all’intuizione del direttore sportivo Manna, dopo una prima annata con poco spazio in azzurro ha vissuto una stagione positiva in prestito al Villarreal, mettendosi in evidenza sia in Liga che in ambito europeo.
Il suo ritorno potrebbe rappresentare una soluzione concreta per il reparto arretrato, soprattutto alla luce dell’addio ormai probabile di Juan Jesus, in scadenza di contratto e fuori dai piani futuri del club. Marin offrirebbe così un’alternativa giovane, ma già con esperienza internazionale. Molto dipenderà anche dalla volontà del giocatore, che potrebbe scegliere di restare e giocarsi le proprie carte in azzurro. Il Napoli valuta, senza fretta, consapevole che il presente passa dal campo, ma con uno sguardo già rivolto alle mosse per il futuro.