Buksa o ancora Gueye in Udinese-Torino? Runjaic: "Possono anche giocare insieme"

Gueye potrebbe quindi essere riconfermato? O pensa più a Buksa e Bayo? Domande poste a Kosta Runjaic oggi in conferenza stampa, a due giorni dal match di campionato contro il Torino, previsto per sabato alle 15. Di seguito la risposta dell'allenatore dell'Udinese:

"Entrambe le opzioni sono attuabili, Gueye ha fatto una buona gara contro la Lazio, correndo molto, ha avuto anche un paio di buone chance non andando purtroppo a rete. Rispetto alla trasferta di Lecce ha fatto molto bene e perché no potrebbe partire titolare. Bisognerà valutare le situazioni contingenti, c'è anche Buksa, che ha avuto ulteriori allenamenti per migliorare la condizione. Potrebbero anche giocare entrambi dal primo minuto. Non mi precludo nulla".

Miller sarà titolare? Ehizibue sta crescendo nell'arco di queste partite:

"Sull'undici titolare non posso dire nulla di concreto, posso dire che Miller è pronto, vedremo quale sarà la situazione. Per quanto riguarda Ehizibue mi fa molto piacere la domanda, ha segnato un gran gol e vive un ottimo stato di forma. A livello difensivo sta fornendo buone prestazioni, è bravo di testa, nella metà campo offensiva a volte non ha funzionato bene e sa di dover migliorare, spesso su questo è stato criticato anche ingiustamente. Sono molto contento per la sua evoluzione, nonostante le critiche ha continuato a lavorare a testa bassa, è pronto a imparare. Può essere un giocatore importante per la Serie A e sta dimostrando il suo valore. Sull'altra fascia c'è anche Kamara che è un giocatore che sta dando tanto".