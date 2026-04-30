Udinese, Runjaic sull'uomo-mercato Atta: "Può occupare tutti i ruoli del centrocampo"

Arthur Atta può essere uno dei nomi caldi per il prossimo mercato, in Italia e anche all'estero. Il centrocampista dell'Udinese, vera e propria rivelazione di quest'annata e reduce dalla bella doppietta contro la Lazio, piace a diverse big del nostro campionato e non solo del nostro campionato. Il presente, però, dice Udinese-Torino, match in programma sabato alle 18.

Di Atta ha parlato oggi anche Kosta Runjaic, allenatore bianconero, rispondendo a una domanda in conferenza stampa: "Se giocherà ancora in regia? Può essere, si può vedere concretamente la maturità di Atta. Contro la Lazio ha segnato una grande doppietta, è un giocatore totale che può occupare tutti i ruoli della mediana. Sicuramente giocherà a centrocampo, spero e penso possa attestarsi sul livello delle prestazioni viste nelle ultime quattro giornate".