Catanzaro, Aquilani avvisa: "La gara di Palermo diventa un test rilevante per capire a che punto siamo"

Quinto posto in classifica ormai certo, ma voglia di vincere ancora, e di farlo con il Palermo quarto in classifica: queste, le motivazioni con le quali il Catanzaro scenderà in campo domani, in occasione della 37ª e penultima giornata del campionato di Serie B.

Della quale, come si legge su calciocatanzaro.it, ha parlato il tecnico Alberto Aquilani: "Quella contro il Palermo è una gara che, a livello di classifica e di punti, conta poco, ma rappresenta un’occasione importante per crescere, migliorare e restare concentrati sulle nostre idee e sui nostri obiettivi. Il 'Barbera' è un campo difficile, dove i rosanero hanno fatto tantissimi punti, e per noi diventa quindi un test rilevante in questo momento della stagione: affrontiamo una squadra forte, in uno stadio ricco di tradizione".

Conclude quindi: "È una squadra costruita per andare in Serie A, sarà una partita complicata, ma la vittoria dell'andata ci ha permesso di sbloccarci e di dare il via a una serie di risultati e numeri incredibili. Ci ha fortificato come gruppo. E al di là di chi scenderà in campo, se oggi ci troviamo al quinto posto in classifica è perché tutti hanno dato il loro contributo e ognuno ha creduto in ciò che proponiamo, mettendo in campo le proprie qualità. Valuteremo con attenzione le scelte, ma sono convinto che la squadra darà, come sempre, una buona risposta”.