De Rossi: "Il Mondiale deve essere giocato al top. Colombo? Ha sempre risposto alla grande"

Uno dei temi più chiacchierati in casa Genoa riguarda il prossimo futuro. Daniele De Rossi aveva detto di voler far riposare i nazionali e ha confermato nuovamente le sue intenzioni in conferenza stampa a 2 giorni dal match contro l'Atalanta: "Volevo io parlare con loro e capire le loro condizioni. In questa situazione di classifica dobbiamo tenere conto della situazione di un nostro giocatore e della sua carriera. Il Mondiale deve essere giocato al top, Vasquez lo gioca da locale, per Leo sarà importantissimo e speriamo possa andare anche Bijlow. Io sono stato giocatore e collaboratore in Nazionale, sono sensibile al tema. Il Genoa viene prima di tutto, noi dobbiamo fare i punti che ci servono per salvarci. Credo che li abbiamo fatti. Ma stiamo parlando di giocatori che non hanno mai saltato un minuto di allenamento, Vasquez ha giocato più di 3000 minuti. Noi un pochino glielo dobbiamo. Vogliamo che arrivi in ottime condizioni al Mondiale, sarebbe importante per il Genoa. Il ragazzo se lo merita, con Leo sono instancabili e daremo loro un po’ di spazio".

L’Atalanta è una partita da Colombo?

"Non lo so se è una partita da Colombo. Dobbiamo fare una partita che vada a giocare sulle loro caratteristiche, che non sono lontane dalle nostre anche se lo giocano da dieci anni. Noi lo stiamo facendo da qualche mese, credo lo stiamo facendo bene. Quando giochi partite come queste serviranno qualità fisiche. Colombo può essere un’arma, ogni partita è una partita da Colombo. Ha sempre risposto alla grande".

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