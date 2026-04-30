La suocera di Dybala: "Ama la Roma, ma ha un sogno. Giocare nel Boca per il papà"

Catherine Fulop, madre di Oriana Sabatini, ha acceso l'illusione del mondo Boca Juniors rivelando il desiderio più forte che ha Paulo Dybala al momento: "Ha un sogno da compiere per il padre, che è giocare nel Boca. Soprattutto per suo papà, che glielo ha inculcato", ha confessato la suocera della Joya in una dichiarazione scottante, poiché il contratto dell'attaccante con la Roma scade il 30 giugno e l'incertezza sul suo futuro sia attuale.

"Ama la Roma, ama la squadra e io credo che la Roma voglia moltissimo bene a lui. Quella sarebbe la sua prima opzione", le dichiarazioni riprese da TyC Sports. Salvo poi ammettere la promessa fatta al padre di giocare un giorno per il Boca Juniors. Non solo, perché conta tanto anche la nuova nascitura in casa Dybala-Sabatini, la figlia Gia: "Io sarei felice che venissero a Buenos Aires", ha detto la mamma di Oriana. Mentre il suocero si preparerebbe già al peggio, da tifoso del River Plate, storico rivale del Boca: "Sì, male. Ova piange per il River, non si perde le partite", ha commentato su Osvaldo Sabatini.

Poi c'è l'amicizia profonda con Leandro Paredes, altro fattore che spingerebbe il 32enne argentino al Boca. Lo stesso Dybala lo ha riconosciuto: "Loro insistono molto con il ritorno. Non solo in pubblico, anche in privato. Mi arrivano i rumor su un passaggio al Boca. Oggi difendo i colori della Roma, ma nel futuro non si sa mai", le recenti dichiarazioni del giocatore della Roma. Secondo le ultime indiscrezioni del noto esperto di mercato Fabrizio Romano, l'ex Juventus non avrebbe ancora scelto cosa fare in estate, mentre in Argentina - fonte ESPN - garantiscono che abbia già stretto un principio di accordo per il trasferimento alla Bombonera.