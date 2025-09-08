Sabato c'è Juve-Inter: Koopmeiners e Calhanoglu, due centrocampisti in cerca di riscatto

Il derby d'Italia è ormai alle porte. Il big match della terza giornata, che arriva dopo le gare delle varie Nazionali, sarà quella dell'Allianz Stadium. Sabato alle 18 infatti la Juventus ospiterà l'Inter in quella che sarà una sfida molto interessante non solo sul piano tecnico ma sul piano dell'ambiente. Sempre molto attesa dai tifosi il match ci dirà chi, anche se oggettivamente siamo ancora all'inizio della stagione, potrà tenere il passo del Napoli campione d'Italia. Una sfida nella sfida poi nella zona nevralgica del campo, sottolinea la Gazzetta dello Sport oggi in edicola, con Teun Koopmeiners e Hakan Calhanoglu che si si sfideranno qualora venissero schierati dai due tecnici.

Il centrocampista olandese è stato uno degli acquisti più costosi della passata stagione ma non ha brillato. Quest’anno Igor Tudor lo ha schierato in una posizione più arretrata e il ragazzo sta mostrando un ottimo piglio. L’obiettivo dell’ex Atalanta è quello di riprendersi la Juve e dimostrare sul suo valore, come fatto a Bergamo.

Dall'altra parte c'è il calciatore turco, al centro di polemiche prima dell'inizio della stagione. Cercato molto dal Galatasaray, come ha sottolineato anche il tecnico giallorosso Buruk, ora vuole ritornare su alti livelli. Chivu spera che si possa sbloccare proprio a Torino dove fu decisivo nell'ultimo match contro la Juve.