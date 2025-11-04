Spezia, Stillitano: "Esonerare D'Angelo scelta difficile. Donadoni personalità di spicco"

Charlie Stillitano, presidente dello Spezia, ha rilasciato alcune dichiarazioni a seguito dell'esonero di Luca D'Angelo e alla nomina di Roberto Donadoni quale nuovo tecnico del club ligure:

"Nello sport si è spesso costretti a prendere delle decisioni difficili, ma quella odierna è stata maturata dopo un’attenta valutazione dell’attuale situazione sportiva e dei risultati ottenuti fin qui, non in linea con le ambizioni del nostro Club e con quello che i tifosi spezzini e tutta la città meritano. Desidero ringraziare sinceramente mister Luca D'Angelo per il lavoro svolto, la professionalità dimostrata e per il contributo determinante che lo ha portato a scrivere pagine importanti della storia recente del Club, ma era giunto il momento di intraprendere un nuovo percorso.

Siamo davvero entusiasti di accogliere nel nostro Club un allenatore di prim'ordine come Roberto Donadoni, una personalità di spicco del calcio italiano riconosciuta in tutto il mondo e un tecnico di grande esperienza, che siamo sicuri saprà trasmettere rinnovata energia e determinazione per raggiungere gli obiettivi che tutti noi auspichiamo e in primis risollevare una situazione difficile che nessuno merita, a partire dai nostri tifosi".