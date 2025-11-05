Focus TMW La Top 11 del Girone C di Serie C: Cionek entra nella storia della Cavese

E’ andata in archivio la 12^ giornata nel Girone C di Serie C. Questi i risultati:

Casertana-Catania 2-2

Picerno-Cavese 2-2

Team Altamura-Cosenza 1-1

Audace Cerignola-Atalanta U23 2-4

Casarano-Monopoli 1-3

Crotone-Trapani 1-2

Potenza-Foggia 3-0

Giugliano-Siracusa 2-1

Latina-Salernitana 0-0

Benevento-Sorrento 1-1

Di seguito la TOP 11 di TuttoMercatoWeb.com che opta per il 4-3-3:

Viola (Altamura): statistiche alla mano il Cosenza avrebbe meritato forse qualcosina in più del pareggio, ma la squadra di Mangia ha un portiere interessante che, ancora una volta, si conferma un valore aggiunto. Nel finale chiude lo specchio della porta a D'Orazio e blinda l'ennesimo risultato utile di quest'avvio di campionato.

Matino (Salernitana): vive una settimana molto particolare e difficile a causa di un grave lutto familiare, ma a Salerno c'è finalmente uno spogliatoio di spessore umano notevole e lui lo conferma dando ampia disponibilità. Sta crescendo settimana dopo settimana ed è stato senza dubbio il migliore in casa granata.

Cionek (Cavese): un gol che gli consente di entrare nella storia. Non solo perchè la squadra campana rimonta a Picerno e strappa un punto d'oro, ma anche perchè è il marcatore più "anziano" di sempre tra i professionisti in casa Cavese. Intramontabile.

Miceli (Monopoli): secondo, pesantissimo gol in campionato per un difensore che da mesi ha richieste da parte di top club di categoria, ma che la società biancoverde proprio non vuol saperne di cedere. Basta vedere le sue prestazioni per capire come mai sia così prezioso per la società. Conquista anche il calcio di rigore che vale il provvisorio 1-1. Un gigante.

D'Orazio (Cosenza): in pieno recupero ha l'occasione per regalare una vittoria fondamentale alla sua squadra, ma Viola è attento e gli sbarra la strada. Emblematico il fatto che, dopo 90 minuti di corsa continua a tutto campo, si sia fiondato in attacco in zona Cesarini per dare un contributo in fase offensiva. Mentalità vincente e grande intelligenza tattica.

Tascone (Salernitana): considerata l'emergenza a centrocampo e la giornata no di esterni e trequartisti deve praticamente correre per quattro. E' l'uomo ovunque della mediana granata, dai suoi piedi nascono sempre le azioni più pericolose.

Di Tacchio (Catania): lo aveva fatto simile in un Salernitana-Padova, serie B stagione 2018-19. Anche in questo caso prende la mira e calcia dalla distanza mettendola all'angolino. Del resto, oltre ad essere un eccellente "cattura-palloni", ha doti tecniche e balistiche non indifferenti. Trascinatore di un gruppo che non può prescindere da lui.

Proia (Casertana): abbiamo detto spesso si tratti di un calciatore davvero ottimo per la categoria, brava la formazione campana a blindarlo in estate costruendo attorno a lui un centrocampo decisamente valido. Nessun timore reverenziale a cospetto di una big come il Catania, anzi si esalta e segna un gran gol.

Volpe (Monopoli): si assume la responsabilità di calciare il rigore che vale il pareggio. Poi, a 8 minuti dalla fine, fa esplodere di gioia i compagni e la panchina con un bolide da centro area che si insacca all'incrocio dei pali. Crisi nera per il Casarano e grande crescita per una squadra ora a soli 5 punti dal primo posto.

Vavassori (Atalanta23): ancora una volta sugli scudi uno dei migliori attaccanti dell'intera Lega Pro. Lo abbiamo detto la settimana scorsa e lo ripetiamo: brava la dirigenza a non farsi tentare dalle sirene della B, con la Juve Stabia in particolare che lo avrebbe accolto volentieri. Altri gol a referto, per buona pace di un Cerignola incomprensibilmente in caduta libera.

Grandolfo (Trapani): nel settimo dei nove minuti di recupero trova il tempo giusto per inserirsi tra i centrali difensivi avversari e per segnare una rete che manda in crisi il Crotone e che - in casa granata - aumenta il rammarico per ciò che poteva essere senza la penalizzazione. Un successo che fa volare la squadra di Aronica, senza dubbio una mina vagante pericolosissima nei futuri playoff.

Alberto Colombo (Monopoli): dopo la sconfitta con la Salernitana sembrava addirittura in discussione e aveva ammesso che la sua squadra stesse facendo fatica. Da lì, però, sono arrivate tre vittorie consecutive, con prestazioni in crescendo e un reparto offensivo nuovamente prolifico. Classifica eccellente.