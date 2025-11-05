Renate, Magoni: “Valorizziamo giovani, puntiamo ai playoff. Il sogno? Arrivare in Serie B”

Il Renate continua a coltivare la propria identità nel panorama della Serie C, e il direttore sportivo Oscar Magoni, intervenuto ai microfoni di TuttoC.com, ha delineato con chiarezza la filosofia che orienta il progetto nerazzurro.

La linea guida è da sempre quella della crescita dei giovani: "La nostra filosofia è scovare ragazzi con voglia di emergere, soprattutto in Primavera e in Serie D, da cui ogni anno prendiamo 3-4 giocatori".

Magoni ha poi spiegato cosa rende unico il Renate nel contesto della Serie C: "Siamo una realtà consolidata, cerchiamo il giusto mix tra giovani ed esperti e basiamo tutto su stima, lealtà e lavoro quotidiano. Si costruisce un gruppo creando una famiglia, lavorando con serietà e trasmettendo il valore del sacrificio".

Sugli obiettivi stagionali l’approccio resta concreto: "Prima di tutto vogliamo mantenere la categoria, poi divertirci e valorizzare i nostri ragazzi. Speriamo di arrivare ai playoff, come lo scorso anno quando chiudemmo con 60 punti".

Non manca un punto sulla squadra in vista del prossimo turno: "Il momento è discreto: pareggiamo tanto, vinciamo poco, ma siamo in crescita. Contro la Virtus Verona abbiamo l’opportunità di allungare e avvicinarci alle prime sei".

Infine uno sguardo al futuro personale: "Il mio sogno è arrivare in Serie B, magari proprio con il Renate".