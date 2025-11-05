Tra Champions e Serie A. L'Inter aspetta il Kairat, Chivu prepara il turnover

Vietato sbagliare per l’Inter contro il Kairat Almaty nella quarta partita della League Phase della Champions League. I nerazzurri sono a metà percorso, e dopo le prime tre vittorie possono fare enplein a quota 12 punti. Chivu non sottovaluta l’avversario ma la Serie A è una tonnara, è c'è un pensiero rivolto anche al prossimo match con la Lazio. Riposo in difesa per Akanji e Bastoni, dentro anche Frattesi per l’assalto che dovrebbe essere guidato in attacco da Pio Esposito e Lautaro Martinez. Vincere questa sera avvicinerebbe sensibilmente gli ottavi di Champions League.

"Schiena dritta" e un messaggio per Lautaro Martinez

Poche parole dirette al gruppo. Taglienti e morbide allo stesso tempo, in perfetto stile Cristian Chivu. L’allenatore rumeno nella sala stampa di Appiano Gentile ha parlato non solo del match contro il Kairat, avversario da non sottovalutare perché “ha superato quattro turni preliminari, eliminando lo Slovan e il Celtic”, ma ha insistito anche sulla capacità di adattarsi nei diversi momenti della stagione. “Bisogna tenere la schiena dritta nella tempesta”, ha detto Chivu, pensando alle difficoltà vissute a Verona e a quelle che arriveranno. Poi un messaggio a Lautaro Martinez, probabile titolare nella serata di questa sera e a caccia di un centro che manca dalla vittoria con l’Union Saint Gilloise. “Per quanto riguarda Lautaro, gli ho detto una cosa semplice: deve sorridere di più. A volte il senso di responsabilità lo appesantisce, ma sa bene quanto è importante per noi. Lavora tanto, dà tutto, e questo è ciò che conta. Deve solo ricordarsi di godersi quello che fa”.

A Milano senza paura, il Kairat sogna in grande

Dal Kazakistan con furore. Domani il Kairat Almaty arriva a San Siro con il vento in poppa e la voglia di stupire. Chiaro il messaggio dell’allenatore Rafael Urazbakhtin nella conferenza stampa di vigilia, affiancato da Egor Sorokin. “Sono umani anche loro”, ha dichiarato il difensore russo, non nascondendo comunque le insidie di una partita giocata in “un’arena mastodontica”. Questo l’effetto di San Siro per i kazaki, recenti vincitori del campionato nazionale, ancora a caccia del colpo grosso in Champions League. C’è curiosità per capire come giocheranno gli uomini di Urazbakhtin che, pre sua stessa ammissione, ha anche osservato la tattica adottata.