TMW Radio Il momento della Lazio di Maurizio Sarri visto dagli opinionisti

Sesto risultato utile di fila per la Lazio di Maurizio Sarri. Dopo il ko nel derby, per i biancocelesti tre vittorie e tre pareggi. Ma dove può arrivare questa squadra? Ecco cosa dicono gli ospiti di TMW Radio.

Stefano Impallomeni: "E' una buona squadra, a cui ho sempre creduto. Sarri nell'emergenza si è dimostrato saggio, flessibile. La Lazio è squadra, anche con diverse assenze. C'è una crescita, vedi anche i gol che non prende da diverso tempo. Sarri gli ha dato equilibrio. Si è partiti tra mille polemiche, non è l'atmosfera ideale per lavorare ma è un'ottima squadra la Lazio. Credo che Sarri abbia inviato un messaggio alla squadra".

Stefano Mattei: "Nelle ultime dieci partite la Lazio ha tenuto la porta inviolata sei volte. Questo significa che Sarri con intelligenza si è riadattato alle caratteristiche della propria squadra. Al momento non riesce a produrre molto, ma quando ritroverà tre o quattro giocatori forse vedremo una squadra un po' più offensiva. Nella partita di ieri è stato evidente come si ricercasse il contropiede".

Francesco Colonnese: "La Lazio ha trovato solidità difensiva ma anche un giocatore importante come Isaksen, che in questo momento fa la differenza in un calcio piatto, fatto solo di schemi, che ti punta e salta l'uomo. E' migliorata sicuramente ma sta facendo la differenza questo ragazzo".

Pino Capua: "Se ci fosse una punta, con questo gioco e l'armonia creatasi ora, sarebbe perfetto. Ieri Noslin in dieci minuti mi è sembrato molto meglio di Dia in ottanta".

Simone Braglia: "Non discuto Sarri, ma dico che ogni tanto è un testone. Meno male che ha capito certe cose, che deve cambiare e adattarsi. La Lazio è una delle squadre che ha cambiato di meno e mi aspettavo un inizio differente".