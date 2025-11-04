Spezia, Esposito rende omaggio a D'Angelo: "Uomo vero. Ti voglio bene mister"

A seguito dell'esonero da parte dello Spezia di Luca D'Angelo, Salvatore Esposito, uno dei leader dello spogliatoio ligure, ha voluto rendere omaggio al tecnico abruzzese con un messaggio pubblicato tramite il proprio account Instagram:

“Mister non so veramente che dire… Ti voglio solamente ringraziare per le emozioni che ci hai fatto provare in questi due anni… e per come mi hai trattato, tutto questo rimarrà nel mio cuore e nel cuore di tutta Spezia! Grazie di tutto UOMO VERO E UMILE! Ti voglio bene come lo si vuole ad uno zio, ad un padre! Meriti il meglio! Salva”.

Di seguito la nota ufficiale legata all'esonero di D'Angelo e quella sulla nomina di Roberto Donadoni quale nuovo tecnico della formazione bianconera:

"Spezia Calcio comunica di aver sollevato in data odierna Luca D'Angelo dall’incarico di Allenatore Responsabile della Prima Squadra e con lui il suo staff composto da Roberto Alberti, Marco Greco, Stefano Cappelli, Giuseppe Leonetti e Luca Mora.

Spezia Calcio comunica di aver affidato l’incarico di allenatore responsabile della Prima Squadra a Roberto Donadoni, il quale ha sottoscritto un contratto con il club di via Melara fino al 30 giugno 2026".