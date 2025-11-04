Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Sei anni e mezzo dopo Donadoni torna in Italia. Lo Spezia nuova chance per l'ex ct

© foto di www.imagephotoagency.it
Luca Bargellini
Oggi alle 20:04Serie B
Luca Bargellini

Sono passati poco meno di sei anni e mezzo fra l'ultimo giorno di Roberto Donadoni in qualità di tecnico di un club italiano e quello odierno, quando è stato ufficializzato come nuovo allenatore dello Spezia in sostituzione dell'esonerato Luca D'Angelo.

LA CARRIERA ITALIANA
L'ultima volta nel Belpaese per il tecnico di Cisano Bergamasco è stata sulla panchina del Bologna, club guidato dall'ottobre 2015 al giugno 2018 verso una salvezza tranquilla in Serie A. Prima dei rossoblù, invece, c'è stato il triennio al Parma che dopo due ottime annate si è chiuso con il fallimento della società emiliana. Napoli (per sole 19 partite), Livorno, Genoa e Lecco gli altri club nella sua carriera nello stivale. Con la parentesi da commissario tecnico della Nazionale italiana, fra il 2006 e il 2008, come erede di Marcello Lippi post vittoria della Coppa del Mondo.

FUORI DAI CONFINI
L'addio al Bologna nel 2018 è coinciso per Donadoni anche con l'addio al calcio italiano. Nel 2019/2020 per l'allenatore c'è stata l'esperienza in Cina allo Shenzhen FC (appena 14 gare). Poi un lungo periodo di stop.

Fino ad oggi. Quando la sua avventura riparte dal 'Picco' di La Spezia.

