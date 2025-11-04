TMW Radio Fiorentina, chi scegliere per il post-Pioli? Il commento degli ospiti

Dopo l'esonero di Stefano Pioli, in casa Fiorentina si apre il toto-allenatore. Al momento sembrano in pole Roberto D'Aversa e Paolo Vanoli, ma anche il ritorno di Raffaele Palladino. A chi affidarsi? Ecco il commento degli ospiti di TMW Radio.

Stefano Impallomeni: "La soluzione più corretta sarebbe quella di richiamare Palladino, conosce il 70% della rosa ed è l'ideale per ricomporre l'ambiente. Ora c'è la soluzione ad interim Galloppa, la Fiorentina però si deve sbrigare".

Stefano Mattei: "Penso che Palladino potrebbe essere l'opzione migliore, dato che Pradé è andato via e dato che già conosce l'ambiente e la squadra. Ripeto comunque che ora si debba pensare alla salvezza, dato che entrare in Europa rimane praticamente impossibile".

Francesco Colonnese: "Penso sia la soluzione tornare su Palladino, che è riuscito a fare qualcosa di buono. Oggi non c'è neanche più Pradè, è la scelta più logica".

Pino Capua: "Palladino, ma è un tecnico da salvezza? E' uno che sa tirare fuori la cattiveria giusta in una squadra che deve salvarsi? Serve uno che salva le squadre, forse D'Aversa o Vanoli sono più adatti in questa situazione".

Fabrizio Romondini: "Io opterei per Vanoli, un allenatore che sa gestire queste situazioni e che può portare ad una giusta reazione. Scarterei invece Palladino, che in questo momento ha ambizioni più alte".

Lorenzo Amoruso: "Vanoli e D'Aversa, sono solo loro due in corsa per ora. Palladino non credo sia nei piano, perchè si è dimesso lui, il presidente aveva detto che era come un figlio e dopo tre giorni va via. la vedo dura che possa tornare. Secondo me toccherà a uno dei due che ho detto, sulla carta credo sia meglio Vanoli. Esonerato dal Torino, arrivato undicesimo lo scorso anno con una squadra normale, non so cosa pretendesse di più Cairo. D'Aversa era partito benissimo con l'Empoli, poi sappiamo come è andata. Ma oggi chiunque viene a Firenze ha bisogno di entrare a gamba tesa in quello spogliatoio".