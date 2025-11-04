TMW Genoa, la ripresa sarà guidata da Murgita-Criscito: i due verso la panchina con la Fiorentina

Day off in casa Genoa. Ma dirigenza molto attiva per chiudere la vicenda allenatore. La vittoria di Reggio Emilia contro il Sassuolo, arrivata con il gol al 92' di Ostigard, ha chiaramente portato un po' di serenità nell'ambiente dopo la sconfitta nel turno infrasettimanale, la contestazione della Gradinata Nord e la fine del rapporto con mister Patrick Vieira. Sono ore di lavoro per il board rossoblù che presto potrebbero prendere una decisione, vedremo se definitiva, sulla guida tecnica del Vecchio Grifone.

I nomi al vaglio

Da diversi giorni si parla di una corsa a due per la panchina con Daniele De Rossi (proposto un contratto fino a giugno con opzione per la stagione successiva in caso di salvezza) in pole mentre sullo sfondo resisteva il nome Paolo Vanoli, in corsa fino a due giorni fa per la guida della Fiorentina (ipotesi per tramontata). Nel mezzo però ha preso corpo nelle ultime ore di una possibile conferma di Roberto Murgita e Domenico Criscito.

Si va verso la conferma di Murgita e Criscito

A meno però di clamorosi colpi di scena dell'ultima ora, l'idea da parte della società sarebbe quella di dare fiducia al tandem di bandiere rossoblù che sono stati in grado di dare una scossa al gruppo in quel di Reggio. Saranno infatti loro a guidare la ripresa degli allenamenti di domani pomeriggio al "Signorini" di Pegli e saranno ancora loro a guidare la squadra contro i viola domenica.