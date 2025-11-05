Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventobresciacasertanacesenafrosinonelatinalivornonocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24
Focus TMW

La Top 11 del Girone B di Serie C: a Guidonia si festeggia San...nipoli

La Top 11 del Girone B di Serie C: a Guidonia si festeggia San...nipoliTUTTO mercato WEB
Daniel Sannipoli
© foto di Claudia Marrone
Luca Esposito
Oggi alle 07:05Serie C
Luca Esposito

E’ andata in archivio la 12^ giornata nel Girone B di Serie C. Questi i risultati:
Arezzo-Campobasso 5-1
Pineto-Pianese 1-1
Rimini-Bra 1-2
Livorno-Forlì 2-3
Gubbio-Ternana 3-3
Torres-Carpi 0-1
Pontedera-Perugia 2-2
Ravenna-Ascoli 1-0
Sambenedettese-Guidonia 0-1
Vis Pesaro-Juventus Next Gen 1-0

Di seguito la TOP 11 di TuttoMercatoWeb.com che opta per il 4-4-2:

Anacoura (Ravenna): gli organi di stampa che seguono con costanza le sorti dei giallorossi hanno parlato di "rivincita", visto che spesso era stato criticato forse in modo esagerato rispetto alle reali responsabilità. Con l'Ascoli sfodera una prestazione di spessore, dando ragione a chi gli ha cucito addosso la maglia da titolare andando oltre i mugugni dell'ambiente. Super parata su D'Uffizi e altri interventi preziosissimi per l'1-0 sull'Ascoli.
Coccia (Pianese): neanche il tempo di metabolizzare lo svantaggio che la squadra di Birindelli trova il pareggio grazie al giovane esterno difensivo. Azione nata sugli sviluppi di un cross di Balde, abile a favorire il suo ottimo movimento alle spalle di Borsoi. L'ex Arezzo sul secondo palo indirizza la palla all'angolino opposto.
Solini (Ravenna): prima sconfitta stagionale per l'Ascoli e giallorossi che smentiscono subito chi parlava di una squadra debole con le grandi dopo il ko pesante con l'Arezzo. Eccola la risposta di un grande gruppo che proprio non vuol saperne di accantonare il sogno promozione diretta. Ma per una neopromossa è già tanta roba aver messo quasi in cascina la salvezza a poco più della metà del girone d'andata. La sua è stata un'ottima prova.
Primasso (Vis Pesaro): una serata della quale la squadra di Stellone aveva assolutamente bisogno dopo tante prestazioni altalenanti. Sfrutta il solito, bellissimo traversone di Di Paola da calcio d'angolo per segnare la rete dell'1-0 contro un Juventus NG lontana parente della corazzata che a tratti diede spettacolo nel girone di ritorno della passata stagione. Giganteggia anche in difesa recuperando tantissimi palloni.
Panelli (Carpi): grande vittoria sul campo di una Torres in caduta libera e costretta a ridimensionare definitivamente le proprie ambizioni. E' Cortesi a condannare Pazienza al terzo esonero in un anno, ma premiamo lui per aver disputato una grande partita in marcatura sia su Diakitè, sia su Musso.
Mawuli (Arezzo): quasi tutti i giornali locali lo hanno indicato come migliore in campo, lui che corre senza conoscere la parola stanchezza e che sradica il pallone dai piedi degli avversari con grinta e cattiveria agonistica. La costanza di rendimento gli ha fatto acquisire anche maggiore sicurezza quando è chiamato ad impostare. Imprescindibile.
Sannipoli (Guidonia): era stato presentato in estate come uno dei colpi più importanti del mercato e i fatti stanno dando ragione alla società. La Samb, dopo due derby in pochi giorni contro l'Ascoli, affronta i laziali con un po' di superficialità e viene punita al 90' dal centrocampista, subentrato nella ripresa e abile a regalare tre punti d'oro a mister Ginestra. E se l'obiettivo non fosse solo la salvezza?
Ladinetti (Pontedera): gol di grandissima qualità da parte del numero 10 granata che, libero di svariare su tutto il fronte offensivo, riesce a sfruttare al massimo le sue potenzialità. "Siamo sulla strada giusta" hanno detto lui e mister Menichini in sala stampa, rammaricandosi per aver sprecato due volte il vantaggio, ma riconoscendo la crescita costante di una squadra che deve fidarsi del suo esperto condottiero per raggiungere un'altra salvezza senza passare dagli spareggi.
Vallocchia (Ternana): gara ricca di emozioni a Gubbio, un 3-3 pirotecnico con una serie incredibile di ribaltamenti di fronte e di occasioni. Premiamo lui per aver segnato un bel gol, quello del provvisorio 2-2, con una traiettoria beffarda da media distanza che ha ridato entusiasmo ai compagni proprio nel momento di maggiore difficoltà.
Manzari (Perugia): il punto col Pontedera consente di dare continuità al successo maturato la settimana precedente contro il Livorno. Lui è il più bravo in assoluto: dribbling, imprevedibilità, personalità nei duelli individuali, un assist e un gol direttamente da calcio d'angolo.
Cianci (Arezzo): quattro gol nelle ultime quattro partite, è lui ad aprire le danze in un pomeriggio di gloria per gli amaranto che consolidano il primo posto allungando il passo rispetto all'Ascoli e lanciando l'ennesimo segnale al campionato. Il popolo amaranto sogna, con questa squadra è assolutamente legittimo.
Christian Bucchi (Arezzo): chi, se non lui? La sua squadra è una macchina da guerra, segna in continuazione e propone un calcio moderno ed efficace in un girone che, ad oggi, gli amaranto stanno letteralmente dominando.

Articoli correlati
Cavese, nuovo innesto in mezzo al campo: dall'Avellino arriva Sannipoli in prestito... Cavese, nuovo innesto in mezzo al campo: dall'Avellino arriva Sannipoli in prestito
Avellino, Sannipoli pronto a salutare: sul centrocampista c'è l'interesse della Cavese... Avellino, Sannipoli pronto a salutare: sul centrocampista c'è l'interesse della Cavese
Il weekend da ricordare. Dalla Serie D alla C, tutte le soddisfazioni del Trastevere... Il weekend da ricordare. Dalla Serie D alla C, tutte le soddisfazioni del Trastevere
Altre notizie Serie C
La Top 11 del Girone B di Serie C: a Guidonia si festeggia San...nipoli Focus TMWLa Top 11 del Girone B di Serie C: a Guidonia si festeggia San...nipoli
La Top 11 del Girone A di Serie C: Cittadella, ancora in Vita l'obiettivo playoff... Focus TMWLa Top 11 del Girone A di Serie C: Cittadella, ancora in Vita l'obiettivo playoff
Renate, Magoni: “Valorizziamo giovani, puntiamo ai playoff. Il sogno? Arrivare in... Renate, Magoni: “Valorizziamo giovani, puntiamo ai playoff. Il sogno? Arrivare in Serie B”
Union Brescia, che rendimento in trasferta! Cinque vittorie su sei lontano da casa... Union Brescia, che rendimento in trasferta! Cinque vittorie su sei lontano da casa
Ascoli, Rizzo Pinna: "A Ravenna uno step in avanti nonostante la sconfitta" Ascoli, Rizzo Pinna: "A Ravenna uno step in avanti nonostante la sconfitta"
Triestina-Union Brescia, scontri prima del match: due ultras arrestati Triestina-Union Brescia, scontri prima del match: due ultras arrestati
Team Altamura, fatta per l'arrivo a centrocampo del classe 2007 Chec Bebel Doumbia... Team Altamura, fatta per l'arrivo a centrocampo del classe 2007 Chec Bebel Doumbia
Trento, il nuovo stadio nell'area di San Vincenzo. La nota della Provincia Trento, il nuovo stadio nell'area di San Vincenzo. La nota della Provincia
Editoriale di Fabrizio Biasin Immagine box laterale di Fabrizio Biasin Juve: il lavoro di Spalletti. Milan: la masterclass di Allegri e la regola del 4. Inter: le chiacchiere su Lautaro, l’impronta di Chivu. Fiorentina: i milioni di Pioli, i modi di Ranieri. Napoli: la strategia di Conte. E tre cose sul Como
Le più lette
1 Juve: il lavoro di Spalletti. Milan: la masterclass di Allegri e la regola del 4. Inter: le chiacchiere su Lautaro, l’impronta di Chivu. Fiorentina: i milioni di Pioli, i modi di Ranieri. Napoli: la strategia di Conte. E tre cose sul Como
2 Calciomercato no stop - Indiscrezioni, trattative e retroscena del 4 novembre
3 The Athletic conferma: è Udogie il calciatore minacciato da un agente con un'arma da fuoco
4 Con lo Sporting altra X di Champions per la Juventus. La certezza si chiama Vlahovic
5 Simeone si redime, Bayern invincibile. Real a vuoto: Champions League, risultati e classifica
Ora in radio
Repliche 00:00Repliche live!
Le repliche di TMW Radio
A Tutta C 09:45A Tutta C
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
Editoriale 11:05Editoriale
Commenti e approfondimenti con una grande firma del nostro giornalismo.
Dal lunedì al venerdì dalle 11.00 alle 11.30
Primo piano
Immagine top news n.0 Con lo Sporting altra X di Champions per la Juventus. La certezza si chiama Vlahovic
Immagine top news n.1 Napoli, altro passo falso in Champions e di nuovo senza gol: Conte, il bicchiere è mezzo vuoto
Immagine top news n.2 Fiorentina senza direttore sportivo e allenatore. I nomi in corsa per la panchina viola
Immagine top news n.3 Terzo pari in questa Champions per la Juve. 1-1 con lo Sporting all'esordio europeo con Spalletti
Immagine top news n.4 Il Napoli delude ancora in Champions League: 0-0 soporifero con l'Eintracht Francoforte
Immagine top news n.5 Anche Mancini in corsa per la panchina della Fiorentina. Contatti tra il club e l'ex ct
Immagine top news n.6 Genoa, la ripresa sarà guidata da Murgita-Criscito: i due verso la panchina con la Fiorentina
Immagine top news n.7 Fiorentina con Galloppa in panchina anche contro il Genoa. E rispunta Palladino
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano Dusan Vlahovic può davvero rinnovare con la Juventus? Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 La triste fine della storia di Stefano Pioli con la Fiorentina
Immagine news podcast n.2 Gimenez ha le ultime chances per dimostrare di essere il 9 che serve al Milan
Immagine news podcast n.3 Il Napoli ha un obiettivo chiaro per la prossima sessione di calciomercato
Immagine news podcast n.4 Cosa farà la Juventus sul mercato a gennaio per la rosa di Spalletti
TMW Radio Sport
Immagine news Serie A n.1 Fiorentina, chi scegliere per il post-Pioli? Il commento degli ospiti
Immagine news Serie C n.2 Pineto, Di Giuseppe: “Schirone talento moderno. Bra? Sarà una gara complicata”
Immagine news Altre Notizie n.3 L'osservatore Palma: "Atalanta, Vaz sotto osservazione. Juve, guarda Fresneda"
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Tra Champions e Serie A. L'Inter aspetta il Kairat, Chivu prepara il turnover
Immagine news Serie A n.2 Fiorentina, chi scegliere per il post-Pioli? Il commento degli ospiti
Immagine news Serie A n.3 Torino, Cairo è atteso al Fila: la carica per il derby con la Juve arriva anche dal patron
Immagine news Serie A n.4 Calciomercato no stop - Indiscrezioni, trattative e retroscena del 4 novembre
Immagine news Serie A n.5 Atalanta contro l'OM del bresciano De Zerbi, Juric: "Normale che senta la partita più di altre"
Immagine news Serie A n.6 Napoli, Conte: "Io, terapisti, dottori: per tutti noi è più difficile la gestione fuori dal campo"
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Monza, Baldissoni incontra i tifosi e traccia la via. Solidità, sostenibilità e la città al centro
Immagine news Serie B n.2 Empoli, il Ministro dello Sport Andrea Abodi in visita al Centro Sportivo di Monteboro
Immagine news Serie B n.3 Sei anni e mezzo dopo Donadoni torna in Italia. Lo Spezia nuova chance per l'ex ct
Immagine news Serie B n.4 Spezia, Esposito rende omaggio a D'Angelo: "Uomo vero. Ti voglio bene mister"
Immagine news Serie B n.5 Spezia, Stillitano: "Esonerare D'Angelo scelta difficile. Donadoni personalità di spicco"
Immagine news Serie B n.6 Sampdoria, da domani ritiro anticipato: e per la gara di Venezia si va verso due recuperi
Serie C
Immagine news Serie C n.1 La Top 11 del Girone B di Serie C: a Guidonia si festeggia San...nipoli
Immagine news Serie C n.2 La Top 11 del Girone A di Serie C: Cittadella, ancora in Vita l'obiettivo playoff
Immagine news Serie C n.3 Renate, Magoni: “Valorizziamo giovani, puntiamo ai playoff. Il sogno? Arrivare in Serie B”
Immagine news Serie C n.4 Union Brescia, che rendimento in trasferta! Cinque vittorie su sei lontano da casa
Immagine news Serie C n.5 Ascoli, Rizzo Pinna: "A Ravenna uno step in avanti nonostante la sconfitta"
Immagine news Serie C n.6 Triestina-Union Brescia, scontri prima del match: due ultras arrestati
Pronostici
Immagine news Pronostici n.1 Pronostico Marsiglia-Atalanta, la Dea sogna l'impresa ma al Vélodrome nessuno ha ancora vinto
Immagine news Pronostici n.2 Pronostico Inter-Kairat Almaty, Chivu vuole la quarta vittoria per blindare la vetta
Immagine news Pronostici n.3 Quote risultato esatto Juventus Sporting
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Italia Femminile, Soncin dopo il sorteggio: "Tanta voglia d'iniziare la strada verso Euro26"
Immagine news Calcio femminile n.2 Lulù Oliveira riparte dal Venezia Femminile: è il nuovo tecnico delle arancioneroverdi
Immagine news Calcio femminile n.3 Qualificazioni per il Mondiale 2027: l'Italia pesca Svezia, Danimarca e Serbia
Immagine news Calcio femminile n.4 Inter Women, stop per Bugeja: guaio al ginocchio sinistro, con interessamento del legamento
Immagine news Calcio femminile n.5 Coppa del Mondo Femminile 2027, oggi a Nyon il sorteggio dei gironi di qualificazione
Immagine news Calcio femminile n.6 Serie A Woman, la Top11 della 4ª giornata: Michela Cambiaghi guida l’attacco
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.163 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Massimo Palanca e quei calci d'angolo che lo hanno fatto entrare nel mito Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 Campionato decisamente intrigante, c’è una vera favorita?