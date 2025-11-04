Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Empoli, il Ministro dello Sport Andrea Abodi in visita al Centro Sportivo di Monteboro

Luca Bargellini
Oggi alle 20:19Serie B
Luca Bargellini

Il Ministro per lo Sport e i Giovani, Andrea Abodi, ha fatto visita al Centro Sportivo di Monteboro, casa dell'Empoli. Ad accoglierlo il Presidente Fabrizio Corsi, l’Amministratore Delegato e Vicepresidente Rebecca Corsi e il Senior Advisor Luca Lotti.

Durante l’incontro si è fatto il punto sul progetto di riqualificazione del Carlo Castellani Computer Gross Arena e si è parlato del Decreto Sport, il nuovo strumento messo a disposizione dal Governo per favorire l’ammodernamento e la realizzazione degli stadi, con particolare attenzione alle opportunità che può rappresentare per il territorio e per la crescita del club.

Nel corso dell’incontro, Empoli Football Club ha illustrato al Ministro lo stato di avanzamento del percorso amministrativo, sottolineando come si stia completando la documentazione necessaria per la conferenza decisoria, che sarà presentata a breve all’amministrazione comunale.

La documentazione ha recepito tutte le osservazioni emerse nella conferenza preliminare, in un clima di collaborazione istituzionale e trasparenza con il Comune di Empoli e con tutti i soggetti coinvolti nel percorso, con l’obiettivo di presentare un progetto di eccellenza e di pubblico interesse a beneficio della comunità.

“Ringraziamo il Ministro Abodi per la sua visita e per la vicinanza dimostrata al nostro progetto e al nostro territorio” – ha dichiarato il Presidente azzurro Fabrizio Corsi – “Il confronto di oggi rappresenta un nuovo passo in un percorso avviato da tempo e un segnale importante di attenzione verso chi lavora con serietà a un’opera ambiziosa ma profondamente radicata nel territorio. Vogliamo dare alla città di Empoli uno stadio moderno, funzionale e sostenibile, che rappresenti al meglio la nostra storia e la nostra identità. Continueremo a operare con fiducia ed in piena sintonia con le istituzioni per raggiungere questo obiettivo”.

Il progetto di riqualificazione del Carlo Castellani Computer Gross Arena rappresenta un’importante operazione di Partenariato Pubblico-Privato, nella forma del Project Financing. L’intervento prevede la ricostruzione completa di tre settori su quattro, l’eliminazione della pista di atletica con il conseguente avvicinamento del campo di gioco alle tribune, nonché la creazione di spazi commerciali e servizi di pubblica utilità. Particolare attenzione sarà dedicata anche agli aspetti logistici e di viabilità, per migliorare l’accessibilità a chi proviene da fuori città e ridurre l’impatto sul traffico urbano. Un progetto che si pone l’obiettivo di dotare Empoli e l’Empoli Football Club di uno stadio moderno, funzionale e competitivo, capace di contribuire alla riqualificazione urbana del quartiere e alla crescita economica e sociale del territorio.

Al termine dell'incontro, il Ministro ha visitato le strutture del Centro Sportivo di Monteboro, cuore pulsante del club e centro nevralgico del vivaio azzurro, dove quotidianamente crescono i giovani talenti del futuro.

